Catia riesce nella titanica impresa di rendere simpatico Biagio: miracolo a Uomini e Donne

Pochi lo sanno, ma Catia, la dama del trono over di Uomini e Donne che oggi si è messa in mostra al centro dello studio, è la sorella di una famosissima stilista italiana. Catia infatti di cognome fa Franchi, è la sorella di Elisabetta Franchi. Oggi la dama, è arrivata a centro studio dopo una uscita con Biagio e ha compiuto una titanica impresa: ha reso simpatico il cavaliere napoletano, una cosa non semplice visto che quasi sempre, l’uomo si rovina da solo con le sue mani. Biagio non spicca per savoir-faire ( dovrebbe forse rivolgersi a Nunzio per delle ripetizioni) ma quello di cui è stato accusato oggi da Catia, era davvero assurdo. Fino a qualche giorno fa, si parlava di Alessandro e del fatto che abbia messo in imbarazzo le ragazze con cui usciva, portandole in locali troppo chic per loro; oggi è successo invece l’opposto. Catia era scandalizzata dal fatto che Biagio, l’avesse prima invitata a uscire per una cena a base di sushi e poi che l’avesse invece portata in pizzeria, una sorta di pizza al taglio. La dama era praticamente sconvolta da questa situazione: “Non c’erano neppure le posate” ha detto la Franchi, parlando di questa uscita fallimentare con Biagio, accusandolo di non voler spendere per le uscite con le signore. L’opposto di quello che è successo con Alessandro a quanto pare e oggi infatti le critiche sono state riservate tutte a Catia. Accusata anche dal pubblico a casa di superficialità e di aver raccontato questa cosa solo per arrivare a centro dello studio.

Pioggia di accuse contro Catia: troppo snob?

Il pubblico a casa ha lanciato pesanti accuse dalla dama, dando questa volta, clamorosamente, ragione a Biagio che di solito viene travolto dalle critiche dei telespettatori. “Questa volta ha ragione Biagio, se questa signora fosse stata interessata a lui poteva passare sulla location della cena, detta così sembra proprio volesse scroccare una cena” ha commentato una spettatrice sulla pagina Ufficiale del programma di Canale 5. “Io trovo questi discorsi di una bassezza unica, lo dico molto sinceramente” ha detto invece un’altra telespettatrice. Questa volta Biagio ha fatto il pieno di consensi: “Signora stattene a casa…a malincuore perchè gli dò sempre contro ma stavolta dò ragione a Biagio…non conta dove si va,l ìimportante cara signora è la conoscenza…“.