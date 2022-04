La battuta di Bruno su Pinuccia non piace ad Alessandro e arriva il rimprovero a Uomini e Donne

Puntata parecchio accesa quella di Uomini e Donne in onda oggi 28 aprile 2022. Le polemiche non mancano mai e il pubblico ha anche assistito a un siparietto un po’ imbarazzante tra Bruno e Pinuccia. Tutto è iniziato con alcune battute della dama di Vigevano, che accusava i cavalieri del programma di essere poco gentili, di non avere rispetto delle donne. La signora aveva preso la parola dopo la discussione tra Catia e Biagio. A rispondere a Pinuccia però ci ha pensato Bruno, facendo notare che lei manca di rispetto a sua volta agli uomini. E per dimostrare la sua tesi ha raccontato un aneddoto. Bruno ha spiegato che la dama, nelle loro uscite a pranzo o a cena, ha fatto delle cose non troppo carine. Ha spiegato che mentre erano a tavola insieme, più volte Pinuccia si sarebbe tolta la dentiera. Un racconto che non è piaciuto a molti protagonisti di Uomini e Donne. Tra gli altri anche Gloria ha fatto notare che non era carino raccontare in quel momento la circostanza antipatica. E lo stesso ha fatto Alessandro, redarguendo Bruno e dicendo che se anche è successo, per rispetto di Pinuccia, non avrebbe dovuto dirlo.

Il pubblico a casa come spesso succede, si è diviso. C’è chi ha trovato che siano state dette cose molto più gravi nello studio di Canale 5, chi pensa che Pinuccia con le sue parole sia molto offensiva al pari di Bruno e chi invece crede che il cavaliere abbia esagerato.

La battuta di Bruno su Pinuccia: la reazione del pubblico a casa

Tra i commenti sui social: “Pinuccia sarà quel che sarà,ma il signor Bruno è caduto di stile non doveva raccontare questo episodio.” E ancora: “Bruno non mi piace per niente, né di carattere, né fisicamente……Impara da Alessandro che è un signore, dopo quello che gli ha fatto Pinuccia , non è mai stato maleducato e non le ha mai rinfacciato i fatti ha solo detto che se l’è sentita…..Alessandro un signore in tutti i sensi .” E poi: “Sono d’accordo con Alessandro ma la buona educazione ci insegna che non non si aggiusta o si toglie la dentiera davanti ad altre persone. Si va in bagno se mentre si mangia va del cibo dove non dovrebbe andare…“.

Il pubblico tra l’altro continua a credere che Maria de Filippi abbia una preferenza per Pinuccia: “Maria ha stufato con questa cosa che pinuccia va difesa a prescindere! Basta! Non ce ne frega niente che assomiglia a tua mamma ma quando sbaglia sbaglia!!! Non se ne può più!“. Tra gli altri commenti: “Maria dovrebbe smetterla di difendere Pinuccia. E le donne che vogliono avere rispetto, dovrebbero anche donarlo. L’ uomo non è un giocattolo,l’ uomo non può essere trattato di merda* solo perchè le donne hanno sempre ragione. Ma la parità di sesso è sempre a convenienza?!“.