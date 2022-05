Giovanna Civitillo e Bianca Guaccero, con un abbraccio c’è l’addio a Detto Fatto

E’ iniziata l’ultima settimana di Detto Fatto, oggi sono iniziati i saluti di Bianca Guaccero ai protagonisti che per anni o meno tempo hanno partecipato al programma di Rai 2. Giovanna Civitillo si commuove, non è raro per lei che è sempre attenta agli altri e così sensibile ma le sue lacrime un attimo dopo fanno piangere anche Bianca Guaccero. Sono saluti difficili, anche se non c’è l’ufficialità sembra che Detto Fatto potrebbe chiudere per sempre o forse sono la conduttrice e tutti gli altri protagonisti che devono semplicemente fare le valigie per lasciare spazio ad altri. Uno dopo l’altro Bianca saluta tutti ma è l’abbraccio con Giovanna Civitillo che rende tutto più complicato.

Il legame tra Bianca Guaccero e Giovanna Civitillo, il reciproco grazie

Oggi dopo una serie di prove a cui si è sottoposta Giovanna Civitillo, lei che è stata a Detto Fatto la vera tuttofare si laurea come perfetta tuttofare tra risate e congratulazioni. Anche oggi ha fatto di tutto, dal togliere la cera sulla tovaglia usando l’acqua calda al dentifricio per pulire in modo impeccabile le scarpe da ginnastica.

La coroncina, il certificato da mettere in cameretta e Bianca ringrazia Giovanna in modo professionale: “Grazie per avere portato a Detto Fatto la tua voglia di giocare, di metterti in gioco, sempre puntuale”. Poi si scioglie: “Giovanna grazie per la splendida persona che sei”. La Civitillo è già in lacrime, le trema la voce, è lei che desidera ringraziare la Guaccero e nelle sue parole si intuisce tutto il seguito: “Grazie a te che sei una padrona di casa eccezionale. Complimenti sempre perché sei veramente eccezionale”. L’abbraccio fa piangere entrambe e quando la conduttrice resta sola sa che deve una spiegazione: “Ragazzi questa settimana è dura e chiedo già scusa da adesso per tutto quello che accadrà” riprende fiato e continua la sua puntata.