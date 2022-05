Ultima settimana con Detto Fatto: Bianca Guaccero saluta il pubblico, sarà un addio?

Torna in onda questa settimana Bianca Guaccero, che ha rischiato anche a causa del covid 19 di non essere presente per salutare il suo pubblico. Questa sarà l’ultima settimana in compagnia di Detto Fatto che non tornerà in onda dopo lo spazio dedicato al ciclismo in questa stagione. Ultima settimana quindi in compagnia di Detto Fatto e di tutta la squadra del programma di Rai 2. E poi un grande punto interrogativo: che cosa ne sarà di Detto Fatto, tornerà nella prossima stagione televisiva? Per il momento possiamo raccontarvi quello che vedremo in questi giorni su Rai 2.

Detto Fatto saluta il pubblico: ultima settimana con il programma di Bianca Guaccero

Anche questa settimana insieme a Bianca Guaccero ci saranno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Lunedì 2 maggio Giovanna Civitillo, nella sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, sarà protagonista di una vera e propria maratona di tutorial per dimostrare i progressi fatti in questa edizione. Con lei ci saranno le regine del pulito Titty e Flavia, il vivaista Fabiano Oldani e, per la cucina, Luisanna Messeri, che, nel corso della puntata, proporrà poi anche una sua ricetta. Per il tutorial di Beauty ci sarà l’esperta di massaggio facciale Alessandra Ricchizzi, mentre per “Detto Fatto Risponde” ci saranno sia le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti, che parleranno di clickbait, sia il pedagogista Daniele Novara, a disposizione dei telespettatori del programma. La rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata all’Eurovision Song Contest e avrà come ospiti Iva Zanicchi e Giovanna Civitillo.

Martedì 3 maggio saranno presenti la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, l’esperta dello sguardo Sara Vecchi, per il fitness, Jill Cooper con i suoi consigli, e, per “Detto Fatto risponde” la nutrizionista Monica Germani. A “Discostar” si parlerà di Dalida con suo fratello, Bruno Gigliotti, in arte Orlando, e con Antonella Ferrari. Presente anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Mercoledì 4 maggio saranno presenti Nenella Impiglia, con la sua rubrica dedicata alle scarpe, la Dott.ssa Anadela Serra Visconti, per parlare di medicina estetica e cosmesi naturale, l’interior designer Luca Medici e il pizzaiolo Gino Sorbillo. Ospiti di “W la Rai”, dedicata ai David di Donatello 2022, saranno Martina Colombari e Benedicta Boccoli.

Giovedì 5 maggio ci sarà la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà la sua ospite a trovare l’abito dei suoi sogni e avrà delle modelle d’eccezione che sfileranno con abiti da cerimonia: Matilde Brandi, Mariolina Cannuli, Patrizia Rossetti e Mariolina Simone. Presenti anche il mago dei capelli, Salvo Filetti, e la Chef stellata Cristina Bowerman. La rubrica “W la Rai” sarà dedicata ai “Detto Gatto”, i premi tv di Detto Fatto, e ci saranno Rosella Erra e le “presenter” Matilde Brandi, Mariolina Cannuli, Patrizia Rossetti e Mariolina Simone. Inoltre, nel corso della puntata, interverranno in collegamento anche gli altri tutor del programma per salutare il pubblico al termine di questa stagione. E questa sarà l’ultima puntata, vedremo se con i saluti si capirà qualcosa in più del destino di Detto Fatto!