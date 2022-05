Ascolti tv, ancora un super boom per Don Matteo 13: Don Massimo conquista tutti

E’ ancora boom per Don Matteo 13 senza Don Matteo! La fiction di Rai 1 va in onda ormai da due settimane senza Terence Hill ma continua a registrare numeri davvero da record, soprattutto se si considera che siamo nel mese di maggio. Complice anche la totale assenza di contro programmazione, con Canale 5 praticamente in modalità estiva, Rai 1 porta a casa un altro risultato pazzesco. Nella serata del 5 maggio 2022, Don Matteo 13 vola ancora sopra i 6 milioni di spettatori. Numeri che, 20 anni dopo e senza il protagonista della serie, sono certamente oro colato per l’azienda. Don Matteo 13 funziona anche con un Raoul Bova, perfetto nel suo ruolo. Era da tempo tra l’altro che l’attore non si calava in modo perfetto in un ruolo così importante, in una fiction così amata e vista. Il suo era un compito difficilissimo ma si può dire che il pubblico ha davvero apprezzato l’entrata in punta di piedi, con tanto di moto, del nuovo sacerdote. Ci si aspettava un crollo clamoroso con l’addio di Terence Hill per gli ascolti di Don Matteo 13 e invece, ecco che la serie vola ancora, con numeri davvero strepitosi per il periodo. 6 milioni sono numeri da record per l’inverno, figuriamoci per il mese di maggio. E non parliamo dello share, che con i nuovi calcoli auditel, cresce a vista d’occhio. Il successo lo fanno soprattutto i telespettatori, e davanti alla tv per vedere ieri i due episodi di Don Matteo, ce ne erano davvero tantissimi. Ottimo lavoro di Lux Vide e della Rai che in questo caso, non ha sbagliato nulla.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel della serata di ieri.

Gli ascolti del 5 maggio 2022: è ancora boom per Don Matteo 13

La sesta puntata di Don Matteo 13 è stata vista da 6.2 milioni con il 31,5%. Numeri lo ribadiamo, davvero importanti per Rai 1. Che floppa forse anche negli altri giorni ma trova al giovedì sera, un clamoroso successo.

Conquista la medaglia d’argento, nella gara agli ascolti tv, Tv8 con 1.825.000 e l’8,5% per la partita di Conference League della Roma. Praticamente Rai 1 triplica gli ascolti per spettatori e share rispetto alla seconda rete della serata.

Canale 5 si piazza solo al terzo posto, battuta persino da Tv8. Nella serata del 5 maggio, il film 10 giorni senza mamma è stato visto da 1.554.000 con il 7,9%. Secondo flop consecutivo dopo gli ascolti di Un’altra verità. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.129.000 spettatori con il 7.4% di share (presentazione di 12 minuti: 837.000 – 3.8%). Rete 4 a un passo da Canale 5. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 823.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Su Rai2 A Napoli non Piove Mai fa 658.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha intrattenuto 959.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Ladies in Black ha raccolto davanti al video 787.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Sul Nove Apocalypto ha raccolto 286 .000 spettatori con l’1.6%.