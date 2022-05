Ascolti tv, è ancora l’Isola a vincere: The Band non piace al pubblico

Niente da fare per The Band il nuovo programma di Rai 1. I numeri portati a casa anche il 6 maggio 2022 etichettano il programma della rete ammiraglia Rai come un vero e proprio flop. Il primo ad ammetterlo, anche settimana scorsa, era stato Carlo Conti, che via social, aveva ironizzato postando una storia con la musica “bisogna saper perdere”. Ed è successo anche nella serata del 6 maggio 2022 : anche ieri infatti l’Isola dei famosi 2022 ha avuto la meglio e Ilary Blasi con tutta la squadra del reality di Canale 5 ha vinto la serata. Va detto: ascolti non troppo esaltanti neppure per l’Isola dei famosi 2022, nonostante questa edizione sia parecchio piacevole e divertente; purtroppo non decolla . Dalla prossima settimana l’Isola andrà in onda solo al lunedì sera, lasciando quindi spazio al venerdì a Rai 1 che potrebbe riconquistare qualche spettatore o forse no…

Ma vediamo i dati di ascolto del 6 maggio 2022.

Gli ascolti del 6 maggio 2022: ecco i dati auditel di ieri

Per la terza puntata di The Band su Rai 1 arriva il risultato di 2.1 milioni e il 12.2% di share. (chiusura 23:55). Il programma di Conti cala ancora rispetto alla passata settimana.

La nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera è stata vista da una media di 2.5 mln e il 18.3% . Ovviamente, lo ricordiamo, parliamo di un programma che dura almeno un’ora in più rispetto a quello in onda su Rai 1. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.177.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.276.000 spettatori (6.4%).

Su Rai2 N.C.I.S. 1.294.000 spettatori (6.2%) e N.C.I.S. Hawai’i a 1.003.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Rocky IV ha raccolto 1.083.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Germinal è seguito da 427.000 spettatori con il 2.2%.. Su La7 Propaganda Live registra 710.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Donne con le palle segna 406.000 spettatori (2.1%).