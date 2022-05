E’ sempre mezzogiorno torna in onda: Antonella Clerici sta meglio?

Il pubblico di Rai 1 ieri ha seguito a mezzogiorno una puntata in replica di E’ sempre mezzogiorno, una puntata speciale dedicata alle ricette di alcuni buonissimi dolci preparati nel programma di Antonella Clerici. La conduttrice via social aveva informato il suo pubblico e tutti i suoi fan, che purtroppo non le era stato possibile raggiungere gli studi di Milano per una puntata in diretta del programma di Rai 1 a causa di un problema di salute. La Clerici aveva rassicurato tutti: probabilmente solo una brutta intossicazione alimentare, nulla di più e infatti, tra mezz’ora circa, la conduttrice dovrebbe essere in onda in diretta con il suo programma, per celebrare insieme ai suoi cuochi il grande successo della prima serata dell’Eurovision vista ieri da oltre 5 milioni di spettatori su Rai 1.

La Clerici per il momento non ha ancora pubblicato nulla sui social ma sono stati alcuni dei protagonisti del programma a mostrarsi nel backstage di E’ sempre mezzogiorno, anche per questo possiamo dirvi che il programma, dovrebbe andare in onda regolarmente. Si torna quindi a cucinare in compagnia di Antonella Clerici che di certo in diretta racconterà quello che le è successo, visto che come il suo pubblico sa bene, lei è sempre trasparente e non ha segreti.

E’ sempre mezzogiorno in onda: come sta Antonella Clerici

A postare sui social alcune storie dal backstage del programma di Rai 1 sono stati Fulvio Marino e Mauro Improta che a quanto pare, saranno protagonisti della puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. “Ci vediamo tra pochissimo” hanno detto i due cuochi in diretta sui social. Per cui non possiamo che darvi appuntamento a mezzogiorno con una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno in diretta su Rai 1. Si torna a cucinare con il sorriso le amate ricette del pubblico. Vi ricordiamo inoltre che il programma andrà in onda fino a giugno!