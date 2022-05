Antonella Clerici non sta bene, puntata registrata ma sui social spiega cosa è successo

Questa notte Antonella Clerici non è stata bene e ancora non si è ripresa del tutto, lo confida subito dopo la messa in onda di E’ sempre mezzogiorno. Di certo i telespettatori che guardano il programma del mezzogiorno hanno capito subito che c’era qualcosa di strano. Una puntata dedicata solo ai dolci, una puntata con tante ricette già viste, in replica, evidentemente una puntata già preparata in caso di necessità. Purtroppo, la necessità è arrivata e Antonella Clerici su Instagram ha spiegato cosa è accaduto. Non sta bene, si vede e si sente anche dalla voce, la conduttrice fa un po’ di fatica a parlare, è stanca e spiega che questa notte è stata male, che ha avuto la febbre molto alta.



E’ sempre mezzogiorno in onda con ricette già viste

E’ questo il motivo della replica ma la Clerici l’ha raccontato solo a fine puntata, pochi minuti fa. “Ciao amici, solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata molto bene” non sembra quindi si tratti di covid, Antonella Clerici parla di intossicazione e non è la prima volta che ha dei problemi con alcuni alimenti. Soffre di allergie, magari avrà mangiato qualcosa di sbagliato.

“Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo, un abbraccio” ha così concluso il messaggio rivolto al suo pubblico. Non sa se domani potrà tornare in onda, ha avuto la febbre molto alta questa notte, non sa se domani sarà in forma, ovviamente lo spera. Molti hanno invece pensato che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno fosse risultata positiva al covid, vista anche l’assenza di Lorenzo Biagiarelli per questo motivo. Speriamo di vedere domani Antonella nella cucina del suo bosco in forma come sempre.