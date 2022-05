Dario Schirone pronto per la convivenza con Sissi: “Mi sono innamorato con un panino”

Domani sera andrà in onda la finale di Amici ma a Verissimo c’è Dario Schirone, il ballerino che per ultimo ha lasciato la scuola e nella scuola di Amici ha lasciato la sua Sissi. Dario arrossisce, vede la foto di Sissi e ammette che pensa tanto a lei, che si è innamorato poco dopo averla conosciuta. Il tempo di posare le valigie e Sissi gli ha chiesto se gli piacevano i panini con il mascarpone e la nutella, li ha preparati e Dario ammette che si è innamorato, in quell’istante era già pazzo della cantante. “Con lei sogno di avere la stessa cosa che avevo nella scuola. Mi ha sempre supportato e io lo stesso con lei ma Sissi è meno problematica di me, Sissi mi ha proprio salvato e adesso cerco di occupare il tempo…” cerca di non pensare a quanto le manca ma è un’emozione bellissima che sta vivendo, sta per riabbracciarla e la loro storia è pronta a volare alto e a progetti importanti.

Dario Schirone a Verissimo

Il ballerino di Amici non immaginava che entrando nel talent show di Maria de Filippi avrebbe trovato l’amore, era concentrato sul ballo, sulla scuola, lo studio e ben altro che l’amore. Invece è arrivata Sissi e gli ha cambiato la vita.

Sissi e Dario vivono a grande distanza ma il loro scopo è di trasferirsi, entrambi, di andare a vivere a Roma, di convivere. Dario spera di riuscire presto a comprare una casa o magari ad affittarla. Ci vorrà un po’ di tempo ma nel frattempo non si perderanno di vista, faranno in modo di convivere, un po’ da lui, un po’ da lei.

Dario confessa la sua gelosia ma anche che Sissi è gelosa quasi quanto lui. “Ammetto pubblicamente di essere geloso ma lei mi ha cambiato” balla sulle note di un brano di Marco Mengoni, una canzone perfetta per la loro storia d’amore.

Parla poco della Celentano: “Non ho trovato nulla di costruttivo nelle critiche della maestra Celentano, solo i guanti di sfide ma per il resto no”.