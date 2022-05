Luca Argentero davvero lascia le scene per dedicarsi ad altro?

Stasera vedremo Luca Argentero ospite di Pierluigi Diaco, è lui il protagonista della puntata del 17 maggio di Ti Sento. Come sempre prima della messa in onda c’è qualche anticipazione e questa su Luca Argentero preoccupa i tantissimi fan. Argentero è davvero pronto a lasciare le scene? Una confessione che arriva dopo 20 anni di carriera ma che sembra davvero strana. Luca lascerebbe nel pieno del successo, soprattutto dopo i tanti applausi grazie a Doc – Nelle tue mani ma non solo, perché sono tantissimi i film di successo di Luca Argentero, non solo la recente fiction Rai. “Credo di aver già fatto tutto in questi 20 anni” è il commento che ha stuzzicato le altre domande di Diaco ma che hanno trovato conferma nelle risposte dell’attore.

Luca Argentero stasera a Ti sento

Ci saranno suoni, ricordi, canzoni ed emozioni anche per Luca Argentero stasera ma forse ci sarà anche una sua anticipazione sul futuro. “Luca, saresti pronto quindi a lasciare la scena?” è stata la domanda del conduttore sorpreso quanto i fan.

“Sì, mi piacerebbe, ormai sento aver fatto tutto” è la risposta di Luca che ha spiegato: “Non lascerei per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Non è chiarissimo questo futuro quando potrebbe arrivare ma durante l’intervista Luca Argentero ha spiegato ancora meglio il suo pensiero: “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto e quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, mi capitato… in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così”. Un appuntamento da non perdere stasera su Rai 2 alle 23:40.