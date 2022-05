Ascolti tv, è ancora boom per Don Matteo 13: si vola al 30% di share

Anche il martedì sera è da record per Rai 1 grazie a Don Matteo 13. Dopo aver conquistato la prima serata del lunedì con Flavio Insinna nei panni del dottor Maglio, anche il martedì sera vede il trionfo della prima rete Rai con quasi 6 milioni di spettatori per la settima puntata di Don Matteo 13. Un grande successo per la fiction di Rai 1 che non sta risentendo della mancanza di Terence Hill. Anzi, il pubblico si è già affezionato a don Massimo, che ha conquistato, con un modo di essere molto diverso da quello di Don Matteo, sia i suoi parrocchiani, che i telespettatori. Niente da fare per Canale 5, con il film di Jennifer Lopez in prima visione, non si superano i 2 milioni di spettatori e la fiction di Rai 1 in share, triplica gli ascolti di Canale 5. Un successone per Rai 1.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel relativi agli ascolti tv della serata del 17 maggio 2022.

Gli ascolti del martedì sera: ecco i dati auditel del 17 maggio 2022

Don Matteo 13 vola su Rai 1, la settima puntata in onda ieri ha conquistato 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share.

Su Canale5 Le ragazze di Wall Street – Business is Business non si superano i 2 milioni di spettatori. Pubblico fermo a 1.808.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Italia1 Le Iene Presentano: Un Paese di Furbetti ha raccolto 1.404.000 spettatori pari al 10.4%. Minimo sforzo massima resa per il programma di Italia 1 che mandando in onda vecchi servizi, sta riuscendo a portare a casa il risultato.

Su Rai2 The Equalizer 2 – Senza perdono arriva a 1.092.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 900.000 spettatori con il 5.2% . Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 724.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì registra 1.010.000 spettatori pari al 5.7%. Quello di Floris quindi è il talk più visto al martedì sera. Su Tv8 Revenant – Redivivo segna 191.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Men in Black è visto da 277.000 spettatori (1.4%).