Ultima settimana in compagnia di Pomeriggio 5: pe Barbara d’Urso arrivano le ferie

Due settimane in più rispetto a quanto era stato previsto a inizio stagione. Pomeriggio 5 si è allungato di qualche giorno, per continuare a informare il pubblico di Canale 5 in diretta con Barbara d’Urso. Il programma andrà in onda dal 6 al 10 giugno, per l’ultima settimana e poi, come anticipato dalla conduttrice stessa, si tornerà a settembre. A dispetto delle voci circolare, la d’Urso ha rinnovato il suo contratto con Mediaset e Pomeriggio 5, non è un programma in discussione. Per il momento, al posto del programma di Barbara d’Urso, andranno in onda dei film, i classici del ciclo di Rosamunde Pilcher. Nessun programma, almeno nelle prossime settimane, prenderà il posto di Pomeriggio 5. Nessuna notizia ufficiale neppure da Mediaset.

Pochi giorni fa era arrivato il comunicato stampa di Mediaset, che annunciava l’allungamento di Mattino 5, che andrà in onda fino al 25 giugno. E dal lunedì successivo arriverà invece Morning News con Simona Branchetti. Nessun programma alternativo su Canale 5 invece, almeno per ora. Estate in diretta dovrebbe quindi avere vita facile.

La programmazione estiva di Canale 5: cosa vedremo dal 13 giugno 2022

Dalla prossima settimana quindi, il pomeriggio di Canale 5 cambia ancora pelle. Si parte come sempre alle 13,40 su Canale 5 con Beautiful. Poi si continua con Una vita. Il pomeriggio delle soap di Canale 5 prosegue: prima vedremo Un altro domani e poi Brave and Beautiful, nel mezzo, il day time dell’Isola dei famosi 2022. A seguire al posto di Pomeriggio 5 vedremo del film dell’estate. Il 13 giugno si parte con Rosamunde Pilcher-Quando meno te lo aspetti.

Barbara d’Urso quindi, farà compagnia al pubblico di Canale 5 solo per altri 5 giorni, come ha spiegato anche oggi, nel promo della puntata del 6 giugno, poi anche lei andrà in ferie, per tornare in onda a settembre. Segnaliamo che questa settimana, Pomeriggio 5 parte con qualche minuto di anticipo rispetto al solito.