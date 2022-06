Massimiliano Ossini lacrime in diretta a Uno Mattina Estate: nominato Guida Alpina Onoraria

Ultima puntata di questa settimana per Uno Mattina Estate il programma di Rai 1 partito alla grande, con un buon riscontro di pubblico, in termini di ascolto. E non poteva chiudersi in modo più emozionante per uno dei due conduttori. Per Massimiliano Ossini infatti, è arrivato un riconoscimento molto importante. Una notizia che non si aspettava, non a caso, non ha potuto trattenere le lacrime. Troppa la commozione per la carica ricevuta. L’Unione Valdostana infatti, ha deciso di nominarlo Guida Alpina Onoraria e nello studio di Rai 1, non sono mancate le lacrime.

Massimiliano Ossini che emozione in diretta: riceve una nomina molto speciale

Nella puntata di questa mattina del programma di Rai 1, il pubblico stava ammirando le bellezze della Val d’Aosta, le sue montagne, con il commento preparatissimo di alcune cariche, tra le più alte, delle guide alpine della regione. Mostrando poi un oggetto fondamentale per le guide alpine valdostane, è arrivata la sorpresa che il conduttore di Rai 1 non si aspettava. “Ti dobbiamo dare una notizia, sei stato insignito da tutta l’Unione Valdostana Guide dl Alta Montagna, come guida alpina onoraria della valle d’Aosta” queste le parole del rappresentate delle guide alpine che ha consegnato, anche se a distanza, il cappello in simbolo di questo riconoscimento. Una attestazione di grandissima stima per il conduttore che del resto in questi anni, ha fatto delle montagne italiane, la sua seconda casa.

Non se lo aspettava e non è riuscito a trattenere le lacrime. E come non commuoversi visto che questa onorificenza non era mai stata data prima a nessuno. “Ma non ci credo” ha detto Ossini che presto riceverà di persona anche il cappello e la sua picozza! “Grazie è il regalo più bello che potessi avere anche se mi sarebbe piaciuto essere lì” ha detto il conduttore di Uno Mattina Estate.