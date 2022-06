Morning News procede sulla scia di Mattino 5 News: Simona Branchetti impeccabile

E’ iniziata una nuova edizione di Morning News e Mediaset spera caldamente di ripetere lo stesso successo ottenuto grazie a Mattino 5 News. Probabilmente ci sarà un inevitabile calo ma il fatto che Canale 5 al mattino resti accesa, potrebbe mettere in difficoltà Rai 1 che, contro Mattino 5 News, ormai da mesi, non riusciva ad avere scampo. Proprio come era successo lo scorso anno, Simona Branchetti ha preso il testimone di Federica Panicucci e Francesco Vecchi e ha inaugurato la nuova edizione del programma mattutino di Canale 5. Morning News prosegue sulla stessa scia del suo “gemello”. Nella prima parte della trasmissione, spazio all’attualità con le ultime notizie di cronaca e alla politica. Nella seconda parte, spazio invece a temi più leggeri. Oggi in vista della finale dell’Isola dei famosi 2022, la seconda parte del programma, è stata dedicata appunto al reality di Canale 5.

Simona Branchetti riparte con Morning News

La giornalista è tornata a guidare il programma del mattino estivo di Canale 5. Il pubblico ormai la conosce molto bene: come ricorderete infatti l’abbiamo vista anche questo inverno, nel periodo natalizio, al posto di Barbara d’urso con la versione festiva di Pomeriggio 5. Simona Branchetti è diventata a tutti gli effetti un nuovo volto di punta della rete, ruolo che merita senza nessun dubbio. La conduttrice è impeccabile per stile e professionalità e lo ha dimostrato anche in questa nuova prima puntata di Morning News, nonostante l’emozione del debutto. Dalle interviste per dare voce “al popolo” a quelle che i politici, oggi la Branchetti ha dato spazio a Matteo Renzi. E poi la cronaca nera, con le ultime notizie sull’omicidio della piccola Elena. Più leggerezza nel finale, con le ultime news dall’Honduras dove questa sera i finalisti, scopriranno il nome del vincitore dell’Isola dei famosi 2022. Si riparte alla grande, la parola adesso, al pubblico di Canale 5 e scopriremo come è andata domani, con i dati di ascolto.