La nuova seconda serata di RAI 2: Belve, EPCC e Bar Stella

Rivoluzione Rai 2 anche in seconda serata per la prossima stagione televisiva con volti freschi e programmi nuovi per la rete tra conferme e novità. Da settembre si cambia musica e il pubblico di Rai 2 potrà avere a diposizione ampia scelta per la seconda serata. Dal 13 settembre, debutta in seconda serata su RAi 2 Alessandro Cattelan che andrà in onda con un nuovo ciclo di E poi c’è Cattelan ma questa volta, su Rai 2 appunto. EPCC andrà in onda tre giorni a settimana: lo vedremo al martedì sera, al mercoledì e al giovedì. Si alternerà con Belve, che torna ma con più di un appuntamento settimanale su RAI 2 con Francesca Fagnani. Va detto che anche in questa edizione il programma di Francesca Fagnani, chiacchieratissimo sui social, non ha brillato per ascolti ma si attesta come uno dei programmi più scaricati su Raiplay, tra i più visti in diretta streaming ed è diventato un fenomeno virale, soprattutto tra i giovani. Ed è per questo che Rai 2 sceglie di continuare.

A dicembre invece toccherà a Stefano de Martino, con Bar Stella.

E poi c’è Cattelan-EPCC su Rai 2 in seconda serata

In onda dal 13 settembre il martedì, mercoledì e giovedì

La seconda serata di Rai2 si anima con l’ironia e il linguaggio di Alessandro Cattelan nello show che porta il suo nome e con cui, fin dal suo debutto, ha costruito il rapporto con il suo pubblico: “ECCP su RaiDue”. Un late show dalla forte identità con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova, monologhi, musica, la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo e di affrontare tutte le sfide anche le più improbabili. Tre appuntamenti a settimana che confermano il consolidato rapporto tra l’intrattenimento RAI e Cattelan con un progetto che unisce le caratteristiche del conduttore e le potenzialità di una seconda serata sul più giovane e spregiudicato Canale Generalista RAI.

Belve in seconda serata su Rai 2

Più affilato che mai, “Belve” torna per la terza stagione su Rai 2 per 3 giorni a settimana. Un match in cui Francesca Fagnani si confronta senza sconti con i protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica e del costume, intervistati disposti a mettersi in gioco, raccontarsi senza filtri, dando vita a un incontro teso o complice, profondo e divertente, dove le domande si fanno e le reazioni si accettano sempre. Un confronto occhi negli occhi, per tracciare il profilo dei protagonisti, donne e uomini accomunati dalla tenacia, dal coraggio e dall’essere sempre e solo se stessi, nel bene e nel male. Francesca Fagnani conduce il gioco accompagnando l’intervistato in un percorso dentro le sue scelte e i suoi dilemmi, rivelando aspetti di cui forse l’ospite è inconsapevole e sottoponendolo a domande chiare, dirette graffianti e spesso irriverenti. Tante le belve che si sono sedute sugli “scomodi” sgabelli del programma nelle due passate edizioni e che hanno lasciato tracce di interviste che hanno fatto parlare i giornali, i social, acceso la curiosità, l’interesse e la sorpresa dei telespettatori. Anche Belve andrà in onda al martedì, mercoledì e giovedì da fine ottobre.

Bar stella torna a dicembre in seconda serata su Rai 2

Il Bar Stella è un luogo storico realmente esistito per circa un secolo, dal 1920, in una grande piazza di Torre Annunziata, vicino Napoli, paese natale di Stefano De Martino. Con un cast fisso composto dal gestore Stefano De Martino, il barista, il fornitore, il comico, la band, lo scrittore, il nobile, l’opinionista, il fotografo, l’amministratore di condominio (tutti personaggi scelti tra artisti/attori del mondo dello spettacolo), si vuole ricreare la stessa atmosfera piena di racconti, aneddoti, chiacchiere tra amici, personaggi caricaturizzati. Lo studio che ricostruisce un “vero” bar, è arredato con molti elementi riconoscibili delle varie epoche: la macchina del caffè con i bracci in metallo, il flipper elettromeccanico, il juke box, una vecchia “cupola anti rumore” con all’interno il telefono a gettoni…Bar stella andrà in onda da fine novembre a fine dicembre, al martedì, al mercoledì e al giovedì sera.