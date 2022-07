Ascolti tv, Don Matteo vince con l’ennesima replica. Bene il Summer Hits su Rai 2

La musica suona anche su Rai 2 e c’è grande attesa per i dati di ascolto del 30 giugno 2022, per scoprire quanti spettatori hanno cantato seguendo il primo appuntamento con i Tim Summer Hits con Stefano de Martino e Andrea Delogu. Come sempre sono i dati di ascolti a raccontarci tutto, ma proprio tutto sugli ascolti tv della prima serata di ieri. E i dati auditel ci rivelano che a vincere la serata è Don Matteo una certezza anche con le repliche, nonostante la rai stia osando nel riproporlo a tutte le ore e in tutte le salse. Molto bene Rai 2 che fa meglio di Canale 5. Il Summer Hits batte le repliche di Scherzi a parte con un ottimo 12 % di share.

Rai 2 si riprende anche la musica in vista di questa nuova rivoluzione che vedrà la rete protagonista della prossima stagione televisiva con una serie di novità sia nel day time che in prima serata. Per far ballare gli amanti della musica nelle piazze italiane, la scelta è ricaduta su Andrea Delogu e Stefano de Martino. Il conduttore, durante la conferenza stampa di presentazione del Tim Summer Hits ha scherzato: “I conduttori più bravi erano già in ferie!”. La coppia non se l’è cavata affatto male. E anche gli ascolti, sono stati più che positivi.

Gli ascolti del 30 giugno 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Don Matteo 12 ha conquistato 2.115.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 la prima puntata di Tim Summer Hits arriva a 1.578.000 spettatori pari al 12%.

Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.259.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’uomo che voleva diventare Cesare è seguito da 735.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 737.000 spettatori (6.1%). Su La7 La figlia del generale registra 768.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 264.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 371.000 spettatori (2.7%).