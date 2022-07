Patrizia Pellegrino in lacrime per Tale e Quale Show 2022

Patrizia Pellegrino ammette la delusione, racconta cosa gli avevano detto al provino per Tale e Quale Show 2022

Che delusione per Patrizia Pellegrino non potere partecipare nemmeno questa volta a Tale e Quale Show, lo confessa alla rivista Diva e Donna. Patrizia Pellegrino ammette anche di avere pianto quando ha saputo che non era nel cast, che dopo l’ennesimo provino non l’avevano presa. Ritrova il sorriso e spiega che questa volta si è dispiaciuta davvero tanto, non ha superato le selezioni ma credeva che l’avrebbe fatta perché si è preparata tanto. Lo show di Rai 1 di Carlo Conti è tra i suoi preferiti e non ha torto perché per un artista è una vetrina incredibile ma è anche fonte di crescita. Patrizia Pellegrino ha partecipato già altre volte ai casting, non perde la speranza, tenterà ancora ma racconta anche i complimenti che le avevano fatto.

Patrizia Pellegrino scartata a Tale e Quale Show 2022 ma non si arrende

“No purtroppo non mi hanno presa nemmeno questa volta. Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi” è lei ad avere confermato che non l’hanno presa ma poi al settimanale ha spiegato il perché della sua delusione.

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto – credeva ce l’avrebbe fatta – Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente”. Come sempre positiva cerca una motivazione: “Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui”.

Non si arrende: “Il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Intanto, c’è il nuovo cast e chissà chi hanno scelto al suo posto tra Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Gilles Rocca, Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta.