Dal 5 settembre il pomeriggio di Canale 5 cambia ancora: la nuova programmazione

Dal 5 settembre cambia la programmazione di Canale 5: ecco cosa vedremo nel pomeriggio

Le prime piogge, il clima che cambia, le ferie finite…E’ tempo di tornare alla vita di tutti i giorni ed è tempo di programmazione quasi autunnale. Dal 5 settembre 2022 nuovo palinsesto per Canale 5 che si prepara alla nuova stagione televisiva. Come cambia quindi il pomeriggio della prima rete Mediaset? Per il momento continueremo a vedere tutte le soap più amate, con una grande novità: il ritorno di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5. Per rivedere invece Maria de Filippi, dovremo attendere. Uomini e Donne inizierà a metà settembre, la data ufficiale non c’è ancora! Pomeriggio 5 invece riparte proprio il 5 settembre con Barbara d’Urso pronta a occuparsi di cronaca, tanta politica ( viste le elezioni del 25 settembre) e gossip. Ovviamente anche tv in attesa della nuova edizione del GF VIP!

La nuova programmazione di Canale 5: cosa vedremo dal 5 settembre 2022

Saranno ancora pomeriggi all’insegna delle soap. Infatti si partirà come di consueto con Beautiful, episodio breve. Poi alle 14,10 andranno in onda le ultime puntate di Una vita. La soap sta per salutare in modo definitivo il pubblico di Canale 5. A seguire poi, vedremo Terra Amara, con un episodio breve. Dopo la soap turca ci si sposta di nuovo in Spagna ( Terra amara infatti per il momento viene “conservata” visto che probabilmente prenderà il posto di Una vita alle 14,45 una volta che gli episodi di Acacias 38 saranno terminati), Un altro domani andrà in onda alle 15,35 circa alle 17,20 quando poi arriverà Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ci aspetta intorno alle 17,20 circa con la nuova edizione di Pomeriggio 5 in diretta dagli studi di Cologno Monzese.

Questa resterà la programmazione effettiva, almeno fino al 16 settembre. Uomini e Donne infatti dovrebbe arrivare il 19 a meno che non ci saranno cambiamenti anticipati. Le nuove puntate del programma di Canale 5 saranno registrate a partire dalla prossima settimana e vi terremo aggiornati con le anticipazioni.