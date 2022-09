Brutte notizie per Alessia Marcuzzi: Boomerissima slitta

Slitta, almeno per ora, Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2: ecco perchè

Se il buongiorno si vede dal mattino, per la nuova stagione di Rai 2 le cose si stanno complicando e non poco. Due show annunciati in pompa magna in sede di presentazione dei palinsesti, non andranno in onda. Uno slitta, l’altro almeno per ora, è stato cancellato. Parliamo di Sing, Sing, Sing il programma di Stefano de Martino, che almeno per questa stagione televisiva non vedrà la luce. E poi di Boomerissima. E’ stato Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia a svelare che il programma di Alessia Marcuzzi, almeno per il momento, non andrà in onda. Nel caso della Marcuzzi, tra l’altro, Rai 2 aveva anche ufficializzato le date e il programma, avrebbe dovuto debuttare a fine novembre, nella prima serata della rete. Era tra l’altro, uno dei titoli di punta dell’autunno 2022 per il prime time della nuova Rai 2 che a quanto pare, fatica a trovare la sua nuova strada.

Ma come mai il programma di Alessia Marcuzzi non andrà in onda e che ne sarà di Boomerissima?

Boomerissima non va in onda a novembre: le indiscrezioni

Al momento dalla Rai non fanno sapere nulla, non confermano e non smentiscono questa notizia e neppure la Marcuzzi ha detto molto ( ma non ha mai postato sui social alcuna anticipazione, alcuna immagine o video delle prove o cose simili per cui è facile immaginare che ancora non ci sia nulla di concreto per il suo Boomerissima). Sarebbe infatti una questione di costi: la scelta della location, dello studio in cui creare lo show e anche di soldi a disposizione. Un po’ strano che si facciano i conti solo a settembre, dopo aver presentato lo show su tutti i giornali, con diverse interviste della conduttrice tra l’altro.

A differenza di quanto successo a De Martino però, per la Marcuzzi, sarebbe solo uno slittamento. Il suo Boomerissima infatti, dovrebbe andare comunque in onda ma nel nuovo anno e comunque non prima del gennaio 2023.