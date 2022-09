Ascolti tiepidini per il ritorno di Oggi è un altro giorno su Rai 1 anche senza Uomini e Donne

Non brillano al debutto gli ascolti di Oggi è un altro giorno mentre le soap di Canale 5 volano

Non è stato un grande ritorno quello di Oggi è un altro giorno, con partenza anticipata al 5 settembre su Rai 1. Il programma di Serena Bortone ieri è stato battuto, senza troppa difficoltà, anche dalla soap Un altro domani, spostata da Canale 5 nella fascia oraria in cui di solito, Oggi è un altro giorno, sfida Uomini e Donne ( e perde quotidianamente, ricordiamolo). E’ bene fare queste piccole precisazioni, perchè se è vero che Oggi è un altro giorno è un programma piacevole e ben condotto, che offre tanti spunti e intrattiene senza morbosità, è altrettanto vero che Beautiful e Uomini e Donne, battono ogni giorno, senza se e senza ma, la concorrenza. E questo in casa Rai lo sanno bene, così tanto bene che non si fanno più confronti con Canale 5, rete ritenuta imbattibile in quella fascia, ma con i programmi che c’erano prima su Rai 1 nella stessa fascia. Un po’ bizzarra come cosa ma succede…

Tra l’altro ieri, anche la decisione di mandare in onda le repliche del Paradiso delle signore non ha molto convinto; gli episodi già visti hanno fatto ascolti simili a Sei sorelle mentre il pubblico, ha rumoreggiato con un po’ di malcontento, visto che la soap spagnola, è stata sospesa all’improvviso. Un’altra settimana, forse, non avrebbe fatto male a nessuno. Su Canale 5 invece, continuano a fare bene le soap che per due settimane, sono chiamate a tenere testa al nuovo palinsesto di Rai 1.

Oggi è un altro giorno: gli ascolti del 5 settembre 2022

Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.348.000 spettatori (13.72%). La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.040.000 spettatori con il 13.2%. Numeri che non servono a Rai 1 per battere la concorrenza, ancora orfana di Uomini e Donne. Siamo solo all’inizio, ci aspetta un anno di sfide e di numeri, staremo a vedere che cosa succederà!

Su Canale 5 infatti, Beautiful ha appassionato 2.393.000 spettatori con il 19.8%. Una Vita ha convinto 2.110.000 spettatori con il 19.3% di share. A seguire la lunga puntata di Un Altro Domani ha ottenuto 1.801.000 spettatori con il 20.84%. Siamo sette punti sopra Rai 1. E in share, si fa ancora meglio con la soap turca, Terra Amara che ieri, ha ottenuto un ascolto medio di 1.768.000 spettatori pari al 22.75% di share