Gli ascolti dell’8 settembre 2022: la tv italiana saluta la Regina Elisabetta II in prime time

Ecco i dati di ascolto di una prima serata, quella dell'8 settembre 2022 caratterizzata dalla notizia della morte della Regina Elisabetta II

Era inevitabile ed è successo. La tv italiana cambia quasi completamente la programmazione per fare spazio a dirette e speciali dedicati alla Regina Elisabetta. Alle 19,30 di ieri l’annuncio della BBC con la notizia della morte di sua maestà. Una notizia data pochissimi secondi dopo dal Tg1 di Monica Maggioni, uno dei primi a entrare nelle case degli italiani con una edizione straordinaria. E gli ascolti dell’8 settembre saranno inevitabilmente influenzati da questo cambio repentino di programmazione, dopo che per tutto il pomeriggio, i programmi del day time avevano seguito le ultime notizie da Londra con aggiornamenti in tempo reale. Intorno a mezzogiorno ora di Londra infatti, i medici di sua maestà avevano diramato un bollettino medico parlando di condizioni preoccupanti. Poi la corsa dei figli di Elisabetta in Scozia e il rientro di Harry: era chiaro che sarebbe mancato poco. E infatti ieri, intorno alle 19,30 l’annuncio e la programmazione della prima serata della tv italiana che cambia. Su Rai 1 è andata avanti la Maggioni con il suo TG1 edizione speciale; news anche su Rai 2 e Rete 4 mentre Canale 5 ha continuato con Caduta Libera per poi dedicare uno speciale in prime time alla Regina Elisabetta.

Il pubblico si è informato ieri seguendo sia il Tg1 che lo speciale di Canale 5 con una media di 2 milioni di spettatori.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti dell’8 settembre 2022, data storica per il Regno Unito ma anche per il mondo intero.

Gli ascolti dell’8 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai1 Speciale TG1, in onda dalle 20.39 alle 23.22, ha conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share. Non è questo il dato dell’edizione speciale, che era invece partita intorno alle 19,30 interrompendo la puntata di Reazione a Catena.

Su Canale 5 Speciale TG5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Su Italia 1 FBI Most Wanted fa 1.225.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 716.000 spettatori con uno share del 6%. Nella sfida tra talk con il debutto di Formigli su La7, va meglio Dritto e Rovescio su Rete 4. Meglio di Rete 4 e di La7 comunque, in spettatori, fa la partita, su TV8 infatti, Lazio-Feyenoord ha segnato il 5.1% con 888.000 spettatori. Sempre amatissimo il film in replica sul Nove: Pearl Harbor ha catturato l’attenzione di 400.000 spettatori (3.2%).

Per quanto riguarda il dato dell’edizione straordinaria del TG1 con l’annuncio della morte della regina, i numeri sono i seguenti: TG1 Edizione Straordinaria condotto da Monica Maggioni è stato visto da 4.784.000 spettatori con il 28.1%.