Forum al via con la sua 38esima stagione: le novità con Barbara Palombelli

Tutto pronto su Canale 5 e Rete 4 per le prime e nuove puntate di Forum: dopo le repliche si fa sul serio dal 12 settembre. Oggi il ritorno di Barbara Palombelli

Un altro pezzettino di palinsesto di Canale 5 e Rete 4 riparte il 12 settembre. Non siamo ancora al completo visto che mancano, per Canale 5, Uomini e Donne e i day time dei programmi di punta che partiranno dalla prossima settimana. Ma con il ritorno di Forum, si delinea la programmazione completa del mattino. Forum torna oggi, 12 settembre 2022, con la sua 38esima stagione che vedrà ancora una volta Barbara Palombelli protagonista. Si va in onda come sempre alle 11 subito dopo Mattino 5 e per quello che riguarda invece Rete 4, l’appuntamento è alle 14 con il seguitissimo Sportello di Forum. E’ stata la stessa conduttrice ad annunciare diverse novità per questa nuova stagione. Nel promo, in onda sui canali Mediaset, ha spiegato: “Ci apriremo al mondo dell’università”. Scopriamo quindi insieme cosa vedremo da oggi su Canale 5 prima e Rete 4 dopo, ricordandovi che le nuove puntate ci terranno compagnia fino a maggio.

La Palombelli continuerà ad avere al suo fianco anche i “ragazzi di Forum“: Paolo Ciavarro sarà ancora presenza fissa; e poi ancora rivedremo Camilla Ghini, figlia dell’attore Massimo Ghini e Federica Lorrai con la passione per la recitazione. Nelle nuove puntate di Forum ci sarà anche Sofia Odescalchi, lontana parente di Papa Innocenzo XI e figlia della creatrice di gioielli Lucia Nalli. Poi una novità per questa edizione: Roberta Fontana, attrice e pilota di aerei.

Forum riparte: le novità dell’edizione 2022-2023

Barbara Palombelli sceglie di dare spazio ai giovani, come sta facendo da anni. Nelle nuove puntate di Forum quindi, arriveranno alcuni studenti, che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di Forum con il fine di migliorare il loro percorso di studi. Non mancheranno nemmeno gli uditori, ossia giovani avvocati che attualmente stanno preparando l’esame per diventare magistrati. Ecco che cosa si intende “aprirsi al mondo dell’università.

E poi ovviamente il punto forte del programma: le cause. Anche in questa edizione di Forum, ritroveremo Melita Cavallo, che prima di diventare Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma nel 2009 è stata insegnante di storia e filosofia. E ancora, tra gli altri protagonisti delle nuove edizioni di Forum, Francesco Foti, laureato in Giurisprudenza a La Sapienza nel 1977 . Nelle nuove puntate di Forum a giudicare i contendenti ci saranno anche Simona Napolitani, esperta in diritto di famiglia e con una grande carriera d’avvocato alle spalle, e Bartolo Antoniolli, nato nel 1959, laureato in legge.

Nelle nuove puntate di Forum in partenza oggi su Canale 5 e Rete 4 ci saranno anche i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi, originaria di Bologna e diventata mamma di recente,. Per la quota influencer, vedremo sarda Giulia Campesi. Appuntamento quindi su Canale 5 e su Rete 4 oggi per le prime puntate di Forum e de Lo sportello di Forum.