Bellama’ non floppa alla prima: ascolti in linea con lo scorso anno, cala invece Ore 14

Per Bellama' complice anche l'effetto curiosità, gli ascolti dell'esordio non sono da buttare: ecco i dati del 12 settembre 2022

Il nuovo pomeriggio di Rai 2 si affida a Pierluigi Diaco con il suo Bellama’ per prendere il posto di Detto Fatto, considerato dalla rete non adatto e quindi chiuso per sempre! Si inizia quindi dal 12 settembre con le prime puntate di Ore 14 prima e poi alle 15,15 la linea passa a Diaco con il suo Bellama’. Il pomeriggio di Rai 2 non è ancora al completo visto che il programma di Mia Ceran, non è ancora pronto e andrà in onda non prima di un altro mese. E questo significa anche qualche minutino in più per Bellama’ che alla prima, proprio non ha convinto. Ma cosa ci dicono gli ascolti? La prima puntata di Bellama’ in onda il 12 settembre è stata vista da una media di 350 mila spettatori con il 4,3 % di share. In calo però c’è Ore 14 che paga forse anche la presenza dello spazio elettorale nel mezzo del programma di Milo Infante.

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 2: ecco i dati e il confronto con lo scorso anno

Giusto per fare un po’ di confronti e capire le differenze o le similitudini vediamo quelli che erano stati lo scorso anno, gli ascolti di Detto Fatto e Ore 14 nella puntata del 13 settembre 2021. Il programma di Milo Infante Ore 14 era stato visto da una media di 636.000 spettatori con il 4.92%. Detto Fatto era stato seguito da 415.000 spettatori con il 4.2%. L’obiettivo di Diaco doveva quindi essere almeno il 4 % di share anche se il conduttore, nelle interviste rilasciate nei giorni passati aveva già detto che il capitolo ascolti per Bellama’ era cosa delicata, visto che si trattava di una novità per la rete, sia come format che come tematiche.

Per quanto riguarda invece gli ascolti di ieri, 12 settembre 2022, su Rai2 Ore 14 ha raccolto 454.000 spettatori con il 4.21%. Bella Ma’ viene visto da 353.000 spettatori con il 4.36% (Saluti di 17 minuti: 346.000 – 4.72%). Castle a seguire, ha interessato 274.000 spettatori con il 3.65%. I punti di share sono praticamente simili a Detto Fatto, per ragioni che chi segue le analisi auditel conosce bene, essendoci una differenza nel calcolo rispetto allo scorso anno. Per il momento però gli ascolti sono in linea, con una media di 60 mila spettatori in meno. Considerando che Ore 14 ne ha persi 200 mila, il dato non è da buttare.

A noi in definitiva, ci sembra che Bellama’ abbia un problema ben più serio degli ascolti. Il programma non ha nè capo nè coda e per come è strutturato al momento, non può funzionare. E’ un mix di tante cose che insieme non funzionano.

Siamo solo all’inizio, vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà. Soprattutto con il confronto con Uomini e Donne ancora assente dalla programmazione di Canale 5.