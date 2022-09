Nell’access prime time arriva 100X100 Italia e Tv8 batte il Nove. Amadeus torna e vola su Rai 1

Per il suo debutto su Tv8, Nicola Savino batte Gabriele Corsi. Ecco i dati di ascolto dell'access prime time del 12 settembre 2022

Un nuovo access prime time per Tv8 che almeno per il momento, ha mandato in cantina Guess my age per fare spazio a un nuovo format. Debutto il 12 settembre anche per Nicola Savino con il suo 100×100 Italia il quiz che cerca di capire quali sono le abitudini e i gusti degli italiani con delle domande e percentuali. Nulla di nuovo sotto il sole, questo va detto, ma la formula, almeno alla prima puntata, non è apparsa troppo lenta e monotona e il gioco, anche complice la simpatia della coppia di sorelle padovane, non è stato troppo pesante, anzi. Una missione complicata per Savino sia chiaro, anche ieri sera all’esordio. Su Canale 5 non è ancora tornato Striscia la notizia ma su Rai 1 c’è Amadeus. Ovviamente sia chiaro, Tv8 non sfida Rai 1 e non potrebbe mai fare gli ascolti della prima rete, i confronti, come ci mostreranno i dati di ascolto relativi alla serata di ieri, sono con altre reti. Con il Nove ad esempio, dove stanno andando in onda già da giorni le nuove puntate di Don’t forget the Lyrics.

Per chi ama però qualcosa di leggero e non troppo impegnativo da seguire mentre si cena o post cena, il programma di Tv8 potrebbe essere una valida alternativa alle altre proposte. In un access prime time davvero molto affolato, soprattutto di politici in questo periodo pre elezioni. Vediamo quindi gli ascolti dell’access prime time.

Gli ascolti del 12 settembre 2022: ecco i dati auditel

Per la prima delle nuove puntate di questa stagione del programma di Rai 1, ci sono già ottimi numeri per Amadeus. I Soliti Ignoti raccoglie 3.549.000 spettatori con il 18.59%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.975.000 spettatori con uno share del 15.69%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 780.000 spettatori con il 4.04%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.084.000 spettatori con il 5.67%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.379.000 spettatori (7.28%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.529.000 spettatori (7.92%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 926.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 990.000 spettatori (5.18%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.505.000 spettatori (7.85%).

Su Tv8 l’esordio di Nicola Savino alla guida di 100% Italia ha divertito 518.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 383.000 spettatori con il 2%. Nella sfida tra Tv8 e il Nove, nella serata di ieri si porta avanti di poco, Nicola Savino.