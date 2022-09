Romina Power torna per sempre a Cellino San Marco: “Da sempre innamorata”

A Verissimo le parole di Romina Power, di nuovo o da sempre innamorata

Romina Power è in una fase di recupero al ginocchio che per tre anni le ha creato problemi. A Verissimo confida che il recupero è lento e sa che molti la possono capire ma c’è anche altro da raccontare. Romina Power conferma che è tornata dove ha lasciato il cuore. Ha lasciato l’America ed è tornata per sempre in Puglia, nella sua amata Cellino San Marco. “Torni perché c’è Al Bano?” è la domanda di Silvia Toffanin che sorprende la sua ospite. “Non mi aspettavo questa domanda da te… Mi sono innamorata della terra, della luce, sono fedele al luogo, alla Puglia” sorride furbetta Romina Power. “Ti ho provocata ma tu hai sempre la risposta da gran signora” conclude la conduttrice di Verissimo.

A Verissimo Romina Power con le sue figlie

Attraverso le immagini rivive momenti speciali, è il suo passato in Puglia con le figlie, con Al Bano Carrisi. “Io ne ho tanto di amore intorno, i figli, i miei nipoti, i miei cani, i fan. I corteggiatori invece… con il passare del tempo invecchiando uno dovrebbe accontentarsi di più e io invece al contrario sono diventata molto esigente e quindi non è facile. In America qualche volta ho provato ad uscire con qualche persona ma era difficile anche arrivare a cena. Io non ho più pazienza, è finita. Per figli e nipoti, anche per i miei cani invece lo sono”.

Ed entrano infatti Cristel e Romina jr che raccontano della loro madre, della vita a Cellino San Marco.Le presenta come le sue opere più belle, confida che le ha desiderato così tanto, le ha voluto esattamente come sono entrambe. Un legame fortissimo tra Romina Power e le sue figlie; si augura di diventare ancora una volta nonna: Cristel ha tre figli, è diventata mamma di tre bebè in quattro anni. E’ un’immensa felicità per Romina Power, sempre così bella ma c’è sempre altro ed è la più piccola delle sue figlie che ne parla.