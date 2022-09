Samuele Peron in coppia con Iva Zanicchi a Ballando: “La querelo”

Samuel Peron pronto a denunciare Iva Zanicchi ma svela il motivo

Samuele Peron questa volta ha Iva Zanicchi come partner sulla pista di Ballando con le Stelle. Ospite a Oggi è un altro giorno il ballerino ha raccontato come si comporta la cantante in sala prove. “Pensa che lei mi viene a lezione cantando e io l’adoro, pensa che non riesco a finire la lezione senza uscire con le lacrime, Iva mi fa moire dal ridere. Io esco con l’addome che mi fa male e io le ho detto che la querelo perché non posso continuare così”. Forse non è la ballerina che si aspettava di avere quest’anno sul palco di Rai 1 ma Samuel Peron è entusiasta di ballare con Iva Zanicchi, tra loro c’è già un rapporto speciale, si divertono, su questo non c’è dubbio. Entrambi tornano a casa ridendo ma il pubblico si aspetta anche altro.

Samuel Peron e Iva Zanicchi in coppia a Ballando con le Stelle

Peron si aspettava Drusilla in sala prove perché è bravissima, perché racconta che è portata per il ballo, perché hanno già avuto modo di lavorare insieme, poi ovviamente sarebbe stata il grande personaggio e la gran persona da ammirare nel sabato sera di Ballando con le Stelle

Ci sono grandi aspettative per la coppia composta da Samuel Peron e Iva Zanicchi, lo ripete più volte Serena Bortone ed è ciò che pensa e desidera il pubblico che da sempre segue le edizioni del dance show di Milly Carlucci.

Per Peron la passione per il ballo è iniziata molto presto, i suoi genitori non hanno mai preso lezione ma andavano sempre in balera, hanno sempre ballato. Lui era lì già piccolissimo e a 4 anni ha iniziato a ballare. Una passione nata subito e cresciuta con lui. Samuel Peron deve quindi anche questo alla sua mamma e al suo papà. Manca poco alla prima puntata di Ballando!