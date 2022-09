Elena Sofia Ricci questa volta dice davvero addio a Suor Angela: il motivo

Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela: su Rai 1 spiega perchè ha preso questa decisione

Tra gli ospiti della puntata di Da noi a ruota libera del 25 settembre 2022, anche Elena Sofia Ricci in una bella intervista con Francesca Fialdini. L’attrice, che è stata impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 7 questa estate, ha parlato anche del suo ruolo in una delle fiction più amatissime del pubblico. L’addio di Suor Angela alla serie non è un mistero, anche se, come è successo per Terence Hill in Don Matteo, sarà un addio delicato, soft possiamo dire. L’erede di Elena Sofia Ricci è senza dubbio Francesca Chillemi, che nella serie è la meravigliosa Azzurra e l’attrice sa di lasciare tutti in buone mani, anche il pubblico che di certo continuerà a seguire la fiction. E’ successo anche con Raoul Bova che ha preso il posto di Don Matteo…Certo tutti sentiremo la mancanza di suor Angela, dei suoi modi di fare, di quel camioncino blu che sfreccia per le strade di Assisi…

Elena Sofia Ricci pronta a lasciare Che Dio ci aiuti 7

Nella sua intervista con Francesca Fialdini, l’attrice ha quindi spiegato: “Sono davvero negata nel prendere decisioni. Sono molto lenta e infatti ci ho messo tanto a decidere di smettere di interpretare Suor Angela. Si tratta della serie più longeva della mia carriera.“

E ancora: “Non riuscivo a separarmi da questo personaggio, che si chiama come mia nonna. Sono stata io a scegliere di darle il nome Angela. Le ho voluto molto bene ma a un certo punto io devo lasciare. Il pubblico lo sa, li ho traditi in continuazione lasciando varie serie. Queste dopo un po’ devono finire. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere”

E chissà magari molto presto vedremo Elena Sofia Ricci protagonista di un’altra amata serie della Rai destinata ad avere un successo importante come quello di Che Dio ci aiuti! Tra i nuovi progetti spicca Fiori sopra l’inferno che uscirà nel 2023.