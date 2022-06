Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: per Azzurra tanti addii ma anche tanti nuovi arrivi al convento

Vi ricordate che alla fine della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, avevamo ipotizzato, come era parecchio prevedibile, che Francesca Chillemi avrebbe ereditato il ruolo di Suor Angela nell’amatissima fiction di Rai 1? Ebbene, sta per succedere. Elena Sofia Ricci non lascerà la fiction, come si era detto e scritto ( notizia poi smentita già mesi fa). Sarà sul set, è già sul set come si vede anche dalle tante immagini social che circolano in questi giorni. Il suo ruolo però sarà parecchio ridimensionato mentre Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, avrà sempre più spazio! Oggi, nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, si è parlato delle nuove fiction e tra i titoli del 2023 c’è anche Che Dio ci aiuti 7 per cui siamo in grado di darvi qualche notizia in più sulla trama della prossima stagione della fiction di rai 1. Si sta girando in questi giorni, i fan lo sanno benissimo, ma la serie andrà in onda l’anno prossimo. Insieme a Francesca Chillemi, oltre alla bravissima Valeria Fabrizi, sarà uno dei protagonisti di questa settima stagione Pierpaolo Spollon, ormai sempre più certezza per la serialità della rete.

Che Dio ci aiuti 7…Dove eravamo rimasti?

Alla fine della precedente stagione avevamo lasciato Azzurra e Suor Angela più unite più che mai: l’una pronta finalmente ad accettare il suo ruolo di Madre Superiora e l’altra a prendere i voti e diventare suora. Ma nella settima stagione della fiction, che cosa succederà?

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: la trama

In questa nuova stagione dovranno affrontare una prova difficile e dolorosa: la separazione. Suor Angela, in seguito a un errore commesso, sarà costretta a lasciare il suo amato convento. Non solo, con la partenza di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo, Azzurra si ritroverà sola per la prima volta. Sola si fa per dire … Perché al Convento degli Angeli Custodi non si è mai davvero soli. Arriveranno Sara, esuberante romana con la passione per acconciature e make-up che, dietro unghie laccate e abiti provocanti, nasconde un’anima ferita; Catena e Ludovica, l’una col desiderio di cantare, l’altra con la voglia di diventare un’avvocata di successo, entrambe ignare che, forse, quello che sognano non è quello di cui hanno realmente bisogno; Ettore, il nuovo barista alto, bello e palestrato (che ci fa uno così in un convento?) inconsapevole che là dentro si nasconde una sua ‘nemica’; il piccolo Elia, che troverà la forza per superare un grande lutto grazie a Sara, che diventerà sua amica e confidente. E ancora non sappiamo (e nemmeno loro) che c’è un filo che li unisce indissolubilmente. Dei ‘vecchi’ amici, invece, resterà Emiliano che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. E, come se non bastasse, dovrà trasferirsi in convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara con cui proprio non riesce ad andare d’accordo, lui che è così preciso e perfettino. Ma presto entrambi capiranno che, forse, non sono poi così diversi..

Che Dio ci aiuti 7 in onda nel 2023 su Rai 1

Che Dio ci aiuti 7: Scritto da Elena Bucaccio, Umberto Gnoli, Silvia Leuzzi, Francesco Arlanch, Alessandro Zullato

Cast Che Dio ci aiuti 7-Con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra. Regia di Francesco Vicario, Isabella Leoni Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction

Serie in dieci serate – Commedia