Che Dio ci aiuti 6 il gran finale accontenta tutti e trionfa l’amore

E’ andata in onda ieri, 11 marzo 2021, l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 e il pubblico ha davvero apprezzato il gran finale scelto per la fiction di Rai 1. Dopo una puntata piena di imprevisti, alla fine a trionfare è stato l’amore. Nessun matrimonio ma tante le promesse e le premesse per essere felici. La sola storia in sospeso è quella di Carolina che ha deciso di lasciare, almeno per il momento, l’Angolo Divino in attesa di capire che cosa vuole davvero dalla sua vita e di chi si può fidare e di chi no. Ha scelto di farlo solo di Erasmo ma di certo, se avesse raccontato la sua storia, anche gli altri la sarebbero stati vicini.

Ma vediamo quello che è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 con il nostro riassuntone.

Che Dio ci aiuti 6 ultima puntata: Nico e Gin si sono lasciati

Nel corso dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 abbiamo visto Nico e Gin impegnati con la preparazione del matrimonio. Ma sembrava non andarne giusta una. Gin a causa della partenza di Carolina si era ritrovata senza testimone e lo stesso era successo a Nico. Monica infatti aveva deciso di partire per la Spagna, per provare ad avere un figlio tutto suo. Nico ha passato ore e ore a cercare di preparare un discorso senza però rendersi conto che le parole non venivano fuori perchè non era Ginevra la donna che avrebbe voluto sposare. Ma il giorno delle nozze arriva. Gin è bellissima nel suo abito da sposa e si presenta all’altare accompagnata da suor Costanza, con Azzurra che le fa da testimone. Ma proprio sul più bello arriva Erasmo che le dichiara tutto il suo amore. Gin però lo invita ad andare via mentre Nico le chiede di parlare da soli. L’avvocato le dice di essersi reso conto che le vuole un gran bene che tra di loro c’è un sentimento fortissimo ma che non si tratta di amore. Il matrimonio viene annullato.

Che Dio ci aiuti 6: cambio di coppie sul finale

Nico cerca di raggiungere Monica in aeroporto ma la dottoressa sembra essere partita. Nello stesso posto c’è anche Erasmo che, deluso da tutti, vorrebbe togliersi la vita. Suor Angela arriva in tempo ma a farlo desistere è Ginevra che gli dichiara tutto il suo amore. Nel frattempo Monica ha deciso di non partire e ritrova Nico in aeroporto pronto a dichiararle tutto il suo amore.

Che Dio ci aiuti 6, Penny trova casa

Nel giro di poche ore quindi tutto è cambiato. Erasmo è sereno al fianco di Gin, Nico e Monica fanno ritorno a casa con una bella notizia per la piccola Penny. Se lei vorrà potrà essere la figlia di Monica. La bambina felice, torna finalmente a parlare!