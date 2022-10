Vera Gemma minacciata di morte perché non è bella come suo padre

Fin da quando è una bambina Vera Gemma riceve insulti ma adesso anche minacce di morte

Fin da piccola Vera Gemma si sentiva dire che lei non era bella come il padre, come Giuliano Gemma, che non gli somigliava ma lei non capiva il perché di certe parole. Crescendo è diventato tutto più complicato, gli insulti di persone che arrivano ad una adolescente e che fanno molto male. Le dicevano e le continuano a dire cose orribili, Vera Gemma riceve anche minacce di morte, c’è contro di lei un accanimento feroce. Lo racconta a Verissimo ancora incredula dopo tanti anni. Le dicono che è brutta, che è rifatta ma usano insulti ben più gravi, le dicono che fa schifo, parole assurde. Per questo ha sofferto molto, per il paragone con suo padre. Tra loro c’era un bellissimo rapporto, perché farle così tanto male. Vera si è data una spiegazione.

Vera Gemma a Verissimo, la cattiveria di chi scrive sui social

Tutto è peggiorato con i social perché chiunque ha modo di scrivere senza limiti. “C’è un accanimento feroce su di me. Sui social mi scrivono ‘sei brutta, sei rifatta, fai schifo’. Ho ricevuto minacce di morte”.

“Dicevano ‘suo padre è bellissimo, lei non è così bella’. Appena mi conoscevano dicevano ‘Ah sei la figlia di Giuliano Gemma? Non gli assomigli per niente'”. Immaginate solo per un attimo cosa può pensare una bambina, una ragazzina.

Forse è perché appare una donna forte che c’è chi si sente autorizzato ad esibire la propria cattiveria. La sua fortuna è quella di avere avuto sempre un buon rapporto con il suo corpo, con la sua immagine. Ammette che non ha mai capito perché credono sia brutta, lei si piace molto e se qualcosa non le piaceva ha cercato di migliorarsi. Parla quindi della chirurgia estetica, interventi a cui ricorrono tante donne famose ma a lei non viene perdonato. Tutto così assurdo e non c’è un rimedio per porre fine a tutto questo. Lei è Vera Gemma e fa in modo che tutto passi in secondo piano. Avete idea di cosa significhi ricevere insulti e minacce di morte?