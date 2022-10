Iva Zanicchi torna in sala prove, ecco cosa è successo

Iva Zanicchi sta male ma in sala prove incontra Marta Flavi, arriva anche Milly Carlucci

Iva Zanicchi aveva avvisato Milly Carlucci che avrebbe reagito alle parole di Selvaggia Lucarelli ma non c’è dubbio che abbia esagerato. La prima puntata di Ballando con le Stelle ha già creato grandi tensioni, un commento risentito tira l’altro e alla fine anche Samuel Peron ci è cascato di nuovo. La Lucarelli offesa non perdona, Iva Zanicchi è mortificata, ha chiesto scusa e non riposa più serena, Peron è certo di non dovere delle scuse e Milly Carlucci interviene. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha faticato per avere la Zanicchi nel suo dance show e come sempre cerca di calmare tutti, di portare serenità ma giocando bene le carte per l’audience. Non può esserci un processo contro Iva Zanicchi, si è scusata subito e continua a farlo, bisogna andare oltre ed è questo che Milly ripete alla cantante.

L’abbraccio tra Marta Flavi e Iva Zanicchi

Dopo il fattaccio Iva è tornata in sala prove, ha incontrato Marta Flavi che l’ha abbracciata e le ha detto di stare tranquilla che sarebbe passato tutto. Poi è toccato a Milly rassicurarla. “Sì che passa. Ragazzi, quello che è successo, è successo. Tu hai chiesto scusa, hai richiesto scusa pubblicamente, lo ridirai ancora, lo ridiremo sabato nella clip. Non è un omicidio”.

La risposta di Iva: “L’importante è che io non mi senta sotto processo, come è successo recentemente. Così mi deprimo”.

Samuel Peron ha quindi chiesto alla sua ballerina di reagire, di concentrarsi sul lavoro in sala e sul pubblico: “Ora dobbiamo reagire. Tu hai chiesto scusa pubblicamente. Adesso io e te dobbiamo reagire, metterci in sala prove, preparare una coreografia stratosferica, presentarci e far divertire ancora di più quelli che si sono divertiti e cercare di convincere quelli che non si sono divertiti”.

Ma Iva Zanicchi sta ancora male, è pentita: “Sabato notte io non ho chiuso occhio. Ero proprio angosciata, dispiaciuta, per me, per lei che si è offesa, per i miei familiari e per mia figlia che mi sgrida in continuazione. Ero molto dispiaciuta. Mi piace parlare colorito, lo sanno tutti, però ti giuro che in tanti anni non ho mai offeso”.