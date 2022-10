Iva Zanicchi su Ballando con le stelle: “L’istinto era quello di andare via”

Iva Zanicchi chiede ancora scusa a Selvaggia Lucarelli e spiega che ha pensato di lasciare Ballando con le stelle

Ampia pagina di Storie Italiane dedicata a Ballando con le stelle nella puntata dell’11 ottobre 2022. E ancora una volta si parla del caso della settimana: le offese di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli. Eleonora Daniele spiega subito che le offese ci sono state, che Iva ha sbagliato ma che ha chiesto scusa e che quindi forse è arrivato il momento di voltare pagina. Ha inoltre voluto raccontare che Iva è stata male: “Lei non lo dice, ve lo dico io ma ha passato la notte a piangere” ha detto ha conduttrice di Storie Italiane. Iva quindi ha spiegato che le ha fatto molto male aver deluso i suoi familiari, le persone che le vogliono bene.

“Mi è dispiaciuto soprattutto per la parolaccia, ma anche per chi mi vuole bene, per i miei nipoti e per mia figlia – ha detto Iva Zanicchi nel corso della puntata di Storie Italiane di oggi – Io in 60 anni ho scherzato spesso e volentieri, ho un fraseggio un po’ colorito, ma non ho mai offeso nessuno. È la prima volta che mi scappa una parola veramente orribile, per questo ho chiesto scusa”.

Iva ha pensato di lasciare Ballando con le stelle

La Zanicchi ha poi aggiunto: “chi sbaglia paga e io ho pagato. Mi sono resa conto di avere detto una sciocchezza grande”. La cantante è molto rammaricata e sa bene inoltre che per lei tornare in pista non sarà facile perchè le critiche non mancheranno ( c’è in realtà chi si aspetta anche una punizione da parte della Rai, chi parla di squalifica che sarebbe anche giusta). Ma visto che Iva Zanicchi ha iniziato la dieta e sta continuando a ballare con il suo maestro, immaginiamo che non arriveranno dei provvedimenti.

La Zanicchi ha comunque spiegato che in un primo momento aveva anche preso in considerazione la possibilità di lasciare, l’istinto le suggeriva questo. Poi però è rimasta e continua in questa avventura.

In studio anche la nipote della Zanicchi che ha commentato: “è molto sensibile e anche buona, non vorrebbe mai far del male alle persone, ci è rimasta molto male”. In ogni caso si va avanti e Iva è pronta per tornare sulla pista di Ballando con le stelle. E nello studio di Rai 1 dice: “oggi pomeriggio vado e cercherò di mettercela tutta. In fondo è un gioco e voglio metterci una pietra sopra, ma soprattutto deve volerlo Selvaggia Lucarelli che purtroppo è parte offesa”.