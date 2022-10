Selvaggia Lucarelli ringrazia la Fialdini dopo le parole di Iva Zanicchi

Continua la saga: Selvaggia Lucarelli risponde a Iva Zanicchi che ha lanciato accuse anche contro Francesca Fialdini

Una storia infinita e forse lo sarà fino a sabato sera quando scopriremo quella che sarà la decisione di Milly Carlucci e della rai. Lo diciamo perchè in passato, per offese anche molto meno gravi di quelle che sono state rivolte a Selvaggia Lucarelli da Iva Zanicchi, alcuni personaggi sono stati allontanati dai programmi di cui erano protagonisti ( tra gli ultimi casi, Mauro Corona che ha dato della “gallina” a Bianca Berlinguer). Una storia infinita perchè Iva Zanicchi ieri, dopo aver partecipato domenica al programma di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera, è andata da Matano e ha puntato il dito contro la conduttrice di Rai 1. Il motivo? Sarebbe stata umiliata e messa all’angolo, con un tranello, dalla Fialdini che l’ha voluta lì e non l’ha neppure difesa, anzi, ha contribuito a peggiorare la sua posizione. E oggi chiaramente, dopo lo sfogo di Iva Zanicchi a La vita in diretta, arriva la replica di Selvaggia Lucarelli.

Qui le parole di Iva Zanicchi da Matano

Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Iva Zanicchi

Con un tweet su Twitter, la Lucarelli ha voluto spendere due parole su quanto successo anche ieri a La vita in diretta e su quanto accaduto nella puntata di domenica di Da Noi a ruota libera: “Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi.” Sono state queste le parole della Lucarelli che poi ha aggiunto: ” I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista.“

Nessun commento invece da parte della Lucarelli alle parole di Samuel Peron che ieri, ospite di Serena Bortone, ha spiegato di non credere di essere in errore e di non dovere delle scuse alla giudice di Ballando con le stelle per quello che è accaduto sabato sera in diretta. Anche in questo caso, va detto, Serena Bortone è stata parecchio severa nei confronti del maestro di Ballando, come era giusto essere.