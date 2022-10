Serena Bortone bacchetta Samuel Peron che non chiede scusa a Selvaggia Lucarelli

Serena Bortone chiede a Samuel Peron perché sabato sera ha riso, perché non chiede scusa a Selvaggia Lucarelli

Anche a Oggi è un altro giorno si parla della parolaccia di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli, delle scuse che sono arrivate subito da parte della cantante ma Serena Bortone bacchetta Samuel Peron. Il maestro di danza non ha chiesto scusa a Selvaggia ma lui è certo di non doverlo fare perché non l’ha offesa in alcun modo, perché non aveva alcuna intenzione di mancarle di rispetto e ripete che non l’ha fatto. “Un epiteto orrendo che Iva ha rivolto a Selvaggia ma tu che te ridi?” così si rivolge Serena Bortone al suo affetto stabile, può farlo, gli tira le orecchie ma gli lascia spiegare. “Io avevo capito che era rivolto al voto, alla situazione, per questo ho riso” giustifica ancora una volta la sua ballerina, sa bene che Iva Zanicchi esagera ma che non l’ha fatto con alcuna cattiveria; soprattutto lui non avete capito. La confusione del momento, l’ansia che vivono gli artisti ma mai e poi mai si può accettare un insulto del genere rivolto ad una donna. Peron racconta che Iva Zanicchi la notte non ha dormito, anche lei non si era resa conto dell’errore commesso, quella parola è evidentemente un suo intercalare ma non c’è dubbio che abbia sbagliato.

Serena Bortone insiste per le scuse di Samuel Peron

Per la conduttrice di Oggi è un altro giorno il dance show del sabato sera è un gioco, tutti dovrebbero sorridere ma nessuno dei concorrenti crede davvero sia un gioco, dietro ci sono sacrifici, carriere.

Iva Zanicchi non ha accettato quello 0 della Lucarelli, pensa che lei sia prevenuta. Samuel torna su quel momento, il pubblico con Iva ha riso tanto. Vero ma i voti così bassi nessuno li accetta. “Ci sono modi e modi per giudicare, vengo additato di mancanza di ruolo e poi mi vien detto ‘Peron che pa**e!”. Samuel non pensa di dovere delle scuse perché ha detto a Selvaggia “Amore mio bello” pensa che quello che la Lucarelli ha pensato e poi scritto sui social contro di lui non ha senso perché non voleva offenderla.

Non si scusa con Selvaggia, per lui non ha fatto nulla; se potrà le darà due baci sulla guancia o una stretta di mano e magari un po’ della confidenza che dicono di non avere dopo ben 7 anni di lavoro. “A me dispiace il tono con cui mi sono rivolto nei confronti della giuria, lo capisco ma se pensa che io abbia riso per lei no perché ridevo per una cosa inerente al giudizio, perché io veramente avevo capito altro. Iva si è scusata per l’altra cosa ma tra noi c’è stato solo un botta e risposta, io non l’ho offesa”.

Tenta di chiudere il discorso Guillermo Mariotto: “Ma se tutti ci mettiamo a fare così saranno due pa**e”. Anche per lui si sta esagerando. Ma è Serena Bortone a voler chiudere il discorso: “Se accetti che ci sia un giudice accetti anche lo 0”.