Iva Zanicchi “tradita” dalla Fialdini che ha difeso la Lucarelli: “umiliata, offesa”

E' delusa Iva Zanicchi per quello che sta succedendo e si è sentita umiliata e offesa: lo spiega a La vita in diretta

Nella puntata de La vita in diretta in onda il 10 ottobre 2022, Iva Zanicchi ha avuto modo di sfogarsi in pochi minuti, raccontando della sua giornata da incubo vissuta ieri. Tutto è iniziato, come potrete immaginare, nella serata di sabato a Ballando con le stelle. Iva Zanicchi, pensando di non essere sentita, ha dato per ben due volte della tro** a Selvaggia Lucarelli. E siccome al pubblico a casa non sfugge nulla, ancora prima che la puntata finisse, già in rete erano diventati virali i video con le parole della Zanicchi. Milly Carlucci ha spiegato che lei e tutto il programma si prenderanno del tempo per fare le valutazioni del caso ma intanto di questo “parolacce e offese sessiste gate” si è parlato praticamente ovunque. Ieri Iva Zanicchi è stata protagonista di Da Noi a ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini e ha avuto modo di confrontarsi, seppur a distanza, con la Lucarelli. Ma a quanto pare, il faccia a faccia con la giornalista e giudice di Ballando, non è andato come Ida si aspettava. La cantante infatti, nel suo sfogo a La vita in diretta, fa notare che in qualche modo si aspettava un atteggiamento diverso da parte di Francesca Fialdini, padrona di casa.

Lo sfogo di Iva Zanicchi a La vita in diretta

Mentre si parlava di quanto era successo nelle ultime ore, la Zanicchi ha preso la parola al tavolo de La vita in diretta. E ha racconto: “Ieri ho sofferto molto, per me è stata una brutta giornata. No, perché tu sai che io dico tutto e non dovrei. Mia figlia mi dovrebbe rinchiudere in un convento. E me l’ha già detto. “

La cantante ha continuato con queste parole il suo racconto: “Dico questo perché io ieri sono andata in questa trasmissione perché un impegno preso da un mese. Con sorpresa, non me l’avevano detto e c’era Selvaggia Lucarelli. ” In realtà la notizia che ci sarebbe stato un confronto tra le due era iniziata a circolare già dall’ora di pranzo, quindi va anche detto che essendo un programma in diretta, la Zanicchi, avrebeb potuto chiedere di non farlo.

In ogni caso è successo. E Iva dallo studio de La vita in diretta ha spiegato: “Selvaggia ha giustamente esternato le sue ragioni e io le ho fatto nuovamente le mie scuse. Poi però è successa una cosa.”

“ Quando lei sembrava rasserenata e carina, allora la conduttrice ha fatto il suo. Lo dico perché tanto a me non me ne frega niente. La conduttrice la rintuzzava e andava avanti, diceva delle cose anche anche abbastanza pesanti” ha detto Iva. E poi l’amaro sfogo: “Io mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano. Sì due donne che mi accusavano, mica più una.“

E poi ha concluso: “Francesca Fialdini tu hai fatto il tuo mestiere. Io speravo che tu essendo conduttrice potessi essere imparziale. Non è che ti sto accusando va bene così, ma speravo nell’imparzialità”.