La mamma di Manuela Arcuri commossa per il nipote: “E’ l’amore della mia vita”

Commossa la mamma di Manuela Arcuri si scusa per le sue lacrime, parla del matrimonio e del nipotino Mattia

In questi giorni Manuela Arcuri sta passando da un programma all’altro mostrando le immagini del suo matrimonio. Nozze celebrate a luglio ma solo adesso arrivano le foto, i video, le emozioni da raccontare anche in televisione. Oggi Manuela Arcuri ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ha ricevuto più di una sorpresa. Al telefono la sua mamma che parlando della felicità che vede negli occhi di sua figlia si commuove parlando soprattutto di suo nipote, del piccolo Mattia. Una dolce emozione, inattesa per la Arcuri che convive con Giovanni di Gianfrancesco da quasi 10 anni, il matrimonio è stato solo un modo per coronare il loro sogno d’amore ma sembra sia andata in scena una vera favola.

Manuela Arcuri a Storie Italiane

“Mattia e Nicole sono due nipoti eccezionali e mi hanno reso la nonna più felice del mondo. Io vivo di emozioni e per me questo matrimonio è stata una emozione molto molto grande… Vedere mia figlia felice che ha coronato il suo sogno d’amore accanto a Giovanni e poi Mattia che è l’amore della mia vita”. E’ in lacrime la mamma di Manuela Arcuri ma Nella chiede scusa se è così sensibile, se vive di emozioni, confida che poi le passa. Un momento così dolce ma la Arcuri resta quasi impassibile, capace di non mostrare cosa le fa tremare il cuore.

La preparazione, l’impegno, la scelta dell’abito, un impegno molto gravoso ma tutto è riuscito benissimo e adesso sono tutti felici, è il racconto della madre di Manuela Arcuri che fa capire tutta la tensione che hanno vissuto per i preparativi.

C’è un’altra sorpresa in diretta per la Arcuri, la sua amica Annalisa Minetti. E’ lei che ha cantato in chiesa per il suo sì, è lei che le ha dedicato più di una canzone durante il party. E’ in collegamento Annalisa e svela quanto è stato difficile per lei cantare alle nozze di una persona così cara. “Volevo creare quel momento magico a cui lei teneva tantissimo”. Tra loro un’amicizia molto forte, l’attrice confessa che la Minetti è un suo punto di forza. Ha preparato tutto con cura Manuela, desiderava fosse tutto perfetto e così è stato.