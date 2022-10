Manuela Arcuri e la sua famiglia mostrano le immagini del matrimonio

Le immagini del matrimonio di Manuela Arcuri a Verissimo, le parole del marito e del figlio

Manuela Arcuri era una vera principessa il giorno del suo matrimonio, per suo figlio Mattia la mamma era uno spettacolo vivente. E’ dolcissimo il figlio di Manuela Arcuri, entra nello studio di Verissimo e porta una rosa bianca alla sua mamma. Una favola d’amore che continua ed è Giovanni di Gianfrancesco a confidare che moglie è la sua Manuela. Per loro non è cambiata molto la vita da sposati, stanno insieme da nove anni e il loro bambino ha già otto anni ma era importante diventare marito e moglie per coronare il loro sogno: “Non è cambiato molto se non che è strano avere la fede al dito ed è strano chiamarsi marito e moglie” ammette l’attrice che non smette di sorridere.

A Verissimo il matrimonio di Manuela Arcuri

“L’ho corteggiata tanto perché la prima volta ci siamo frequentati per qualche mese 12 anni fa e abbiamo litigato, non ci siamo parlati per due anni e poi ci siamo rivisti ad un compleanno e da quel momento non ci siamo più lasciati” racconta Giovanni che ripete quanto sia importante la loro storia e l’amore che lo lega alla Arcuri. Spiega che Manuela è una donna semplice nella vita privata, nonostante il suo lavoro non è mai cambiata. E’ forse una mamma un po’ troppo presente ma prima che la Arcuri si arrabbi il marito si affretta a ripetere che lui e Mattia sono molto soddisfatti.

Tutto perfetto nella loro vita e nel giorno del matrimonio, a parte lo sposo che si è fatto attendere ben 40 minuti perché l’autista aveva sbagliato chiesa. Si sono sposati il 22 luglio e ovviamente il loro bambino è stato protagonista quanto loro due. Oggi ricevono tanti messaggi da parte delle persone più care, perché per il loro sì quel giorno c’erano anche le telecamere di Verissimo e dai genitori agli amici tutti hanno voluto rivolgere agli sposi parole bellissime.