Le foto del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, gli imprevisti e le sorprese

Tre gli abiti da sposa di Manuela Arcuri, tante le emozioni nel giorno del matrimonio con Giovanni di Gianfrancesco

Sulla rivista Chi tutte le foto del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. L’attrice ha riservato l’esclusiva al settimanale di Alfonso Signorini e solo adesso si scopre che per le nozze ha indossato tre abiti da sposa, tutti molto diversi tra loro. Foto e racconto di una giornata indimenticabile ma per Manuela Arcuri nel giorno del sì non sono mancate le sorprese, le emozioni ma anche l’ansia dovuta a un inconveniente, un ritardo dello sposo. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati il 22 luglio a Bracciano scegliendo per il party lo stesso castello in cui hanno vissuto la loro favola Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma anche Katie Holmes e Tom Cruise. Di certo gli sposi non sono superstiziosi, a loro andrà meglio. Il sì nella chiesa di Santo Stefano e il ricevimento al Castello degli Odescalchi.

Manuela Arcuri consiglia di attendere molto prima di sposarsi

Parenti e amici hanno festeggiato Manuela e Giovanni, il party è durato fino alle prime luci del mattino e la Arcuri racconta: “Il tempo dell’attesa è volato e alle 16 ho indossato l’abito e atteso che Giovanni entrasse in chiesa”. E’ stato infatti lo sposo ad arrivare in ritardo: “L’autista della macchina che doveva prendere Giovanni aveva capito male ed era andato a Castel Gandolfo anziché a Bracciano, a 40 minuti di distanza. E così, in quella lunga attesa, ho cominciato a sentire un po’ di agitazione”. Un inconveniente che avrebbe agitato qualunque sposa anche se Manuela Arcuri è ormai sicura del loro amore. Consiglia a tutti di attendere, di conoscersi bene, anche di avere un figlio prima del sì, come hanno fatto loro due, genitori di Mattia che ha 8 anni.

Arrivata al castello la Arcuri ha indossato un abito più romantico rispetto a quello del sì in chiesa, sempre scollato ma molto meno sexy, magari era più adatto questo per la cerimonia. Al taglio della torta un altro stile, non sembra nemmeno un abito da sposa, il vestito è più scuro e anche lo sposo ha indossato un altro abito.

Il momento più emozionate per la sposa è quando sua madre le ha fatto una sorpresa leggendole una lettera accompagnata dal sottofondo di violino. Per far festa hanno voluto un dj dal Pacha di Ibiza e la conclusione è stata il classico taglio della torta con foto di rito.