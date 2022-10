Il commosso saluto di Barbara d’Urso alla moglie di Franco Gatti

L'ultimo commosso saluto di Barbara d'Urso a Franco Gatti con le parole speciali per sua moglie Stefania

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda questo pomeriggio, c’è stato modo di parlare della morte di Franco Gatti. Un amatissimo cantante del nostro panorama musicale, che ha fatto parte di uno dei gruppi più amati in Italia, i Ricchi e Poveri. Franco Gatti se n’è andato poche ore fa, soffriva da tempo ed era molto malato. In collegamento in diretta con Barbara d’Urso, per Pomeriggio 5, la moglie di Franco, Stefania Picasso. I due erano legatissimi, e negli ultimi anni cercavano di superare insieme il grande dolore per la perdita del loro amato figlio, morto a causa di una overdose di alcol e droghe. Un dolore che in realtà, Franco non aveva mai superato, come succede sempre ai genitori, che in modo del tutto innaturale, sono costretti a dire addio ai loro figli.

Oggi Barbara ha voluto salutare in modo commosso la moglie di Franco, che in diretta su Canale 5, si è lasciata coccolare in qualche modo, dal tenero abbraccio del pubblico, che ha dimostrato grande affetto alla famiglia in questo giorno pieno di dolore.

Il saluto di Barbara d’Urso a Stefania Picasso

“Ti lascio tranquilla, ti do un abbraccio enorme, grandissimo, parlavamo qui di te, io so che è una perdita grande e forte e io non voglio dare fastidio, non voglio disturbarti ma voglio darti il mio cuore e quello di tutti i nostri spettatori, tu sei stata tante volte qui, sei una persona speciale. Voglio darti l’affetto e il cuore del pubblico di Pomeriggio 5. Io so qual è il tuo canale aperto verso il cielo, sei stata tante volte qui e io so che persona speciale sei. Io e te ci siamo capite e quindi già sai che la mano di Franco starà sulla tua spalla sempre, tu lo sai, poi ci parleremo con tranquillità” ha detto Barbara d’Urso alla moglie di Franco Gatti.