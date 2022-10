Addio a Franco Gatti: si è spento lo storico componente dei Ricchi e Poveri

E' morto Franco Gatti, addio al cantante dei Ricchi e Poveri

Una notizia molto brutta questa mattina. Viene data anche in diretta a Storie Italiane, con la conferma di Eleonora Daniele. È morto a Genova Franco Gatti, storico componente della band I Ricchi e Poveri: aveva 80 anni. “Andare in onda in diretta e dare queste notizie non è affatto facile, soprattutto perchè Franco era un nostro amico, e per tutto quello che ha passato” ha detto la conduttrice di Storie Italiane, informando il pubblico di Rai 1, di questa ultima ora. La notizia della morte di Franco Gatti è stata confermata anche dal manager de I Ricchi e Poveri.

“Non ha mai superato il dolore della morte di suo figlio” ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane, ricordando con gli occhi lucidi il cantante. “Io ho un ricordo bellissimo di lui, una persona sempre con la battuta pronta, nonostante la sua sofferenza, ha sempre cercato di andare avanti” ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane, ricordando anche la partecipazione a Ballando con le stelle del gruppo.

«È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco» hanno scritto i suoi amici de I Ricchi e poveri nel comunicato ufficiale tramite il quale è stata annunciata la morte del cantante. Pare che Franco stesse male da tempo.

Addio a Franco Gatti

Nel 2016 aveva dato l’addio alla band per dedicarsi alla sua famiglia e a sua moglie, dopo la drammatica morte di suo figlio. Si era congedato improvvisamente, dopo il concerto a Mosca, dai suoi colleghi, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, con i quali aveva calcato per quasi 50 anni i palchi di mezzo mondo cantando hit come «Che sarà», «Se m’innamoro», «Mamma Maria», «Sarà perché ti amo» e «Voulez vous danser».

Non hai superato la morte di suo figlio Franco. In una intervista in tv aveva raccontato: “mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia”. Nel febbraio del 2013 Alessio è morto a soli 23 anni a causa di un cocktail di alcol ed eroina che è risultato fatale.