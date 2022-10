Garrison a Verissimo e il retroscena che non ti aspetti su Alessandra Celentano e Amici

Nella puntata di Verissimo del 23 ottobre 2022, Garrison ha svelato un retroscena sull'arrivo di Alessandra Celentano ad Amici

Nella puntata di Verissimo in onda il 23 ottobre 2022, Silvia Toffanin ha avuto modo di ospitare uno dei volti più amati di Amici, uno degli insegnanti che hanno fatto la storia del programma di Canale 5. Garrison Rochelle è stato intervistato da Silvia e ovviamente ha anche parlato di Amici e inaspettatamente, dopo aver ricevuto un video messaggio molto dolce da parte della maestra Alessandra Celentano, ha svelato un retroscena inedito sul suo arrivo ad Amici. La maestra ha mandato un video al suo ex collega, ricordando quanto affetto e stima provi per lui e invitandolo a chiamarla più spesso, visto che si fa sentire poco. “E’ vero, ci conosciamo da quando lei era solo una bambina” ha detto Garrison commosso e sorpreso dal video messaggio che Alessandra Celentano gli ha fatto avere.

Poi nel salotto di Verissimo, ha anche raccontato come è arrivata Alessandra Celentano, la sua “nemica” numero 1 ad Amici. E’ tutto merito suo! “Abbiamo condiviso l’affetto grande che c’è tra di noi, ma anche tante litigate perché siamo professionali. Quando si parla di lavoro siamo veri e ci accoriamo per ciò che amiamo, che è sempre stata la nostra vita” ha detto Alessandra nel suo video messaggio e così Garrison ha raccontato di quando per la prima volta propose a Maria di prendere la Celentano come insegnante di danza classica.

E’ stato Garrison a volere Alessandra Celentano ad Amici

L’ex insegnante di danza di Amici ha raccontato: “Cercava un lavoro perché voleva fermarsi e non voleva più andare in tournée. Chiamo Maria e le dico che volevo farle conoscere una persona. Anche se quando le ho detto il cognome inizialmente non era sicura. Ho massacrato Maria per due anni e l’ho convinta a fare il colloquio. Io ero presente mentre loro parlavano, mi sono messo in un angolino. Maria a un certo punto mi fa un cenno di approvazione, poi ha fatto una lezione di danza“. Garrison quindi spiega che dopo aver martoriato per un paio di anni la De Filippi, alla fine è arrivato il colloquio che la maestra Celentano ha superato.

E poi rivela anche come è nato il personaggio che il pubblico di Amici odia e ama: “Era passato un anno e non era granché considerata, ma insegnante di classico. Ma durante una puntata mentre Agata Reale ballava, lei ha iniziato ‘il collo del piede, le gambe, le braccia’ e io sono sbottato. Maria ci ha ripresi, chiedendoci cosa stessimo dicendo. Da quel momento è nato tutto, da lì è nato un mostro”.