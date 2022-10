L’eredità pronta a tornare su Rai 1: è il momento di Flavio Insinna nel preserale

Tutto pronto per il debutto su Rai 1 de L'eredità con Flavio Insinna: tutte le novità della nuova edizione

Dopo lo strepitoso successo di Reazione a catena, il quiz di Marco Liorni che ha registrato numeri da record per tutta l’estate e anche tra settembre e ottobre, è arrivato il momento di tornare al sapore invernale del pre serale di Rai 1. Dal 31 ottobre rivedremo in onda Flavio Insinna con L’eredità. Il programma di Rai 1 è pronto a fare il suo debutto domani, con la prima puntata della 21esima edizione. L’appuntamento è ovviamente come sempre, alle 18,50 su Rai 1, si andrà in onda tutti i giorni. Per Flavio Insinna è il quarto anno consecutivo di conduzione de L’eredità ed è ormai amatissimo padrone di casa.

Anche quest’anno, accanto al conduttore, la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui e Andrea Cerelli.

L’Eredità torna su Rai 1: si riparte il 31 ottobre 2022

Dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, che ha registrato una media del 24.1 per cento di share e 4.4 milioni di telespettatori, il game show più longevo della televisione italiana torna e non sarà facile tenere la media di Reazione a catena, che viaggiava intorno al 27 % di share. Staremo a vedere che cosa succederà, le premesse per far bene, ci sono comunque tutte.

L’ereditò torna quindi domani su Rai 1, proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata. La stoccata dovrebbe quindi prendere il posto del Triello, ci pare di capire.

Il percorso dei 7 concorrenti, infatti, si concluderà come sempre con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa e che ha raggiunto picchi record di 6.4 milioni di telespettatori e del 30,7 per cento di share.

L’Eredità è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma. Appuntamento quindi a domani con la prima puntata.