Tapiro d’oro a Chiara Ferragni: basterà a spegnere la polemica?

Striscia la notizia consegna il tapiro d'oro a Chiara Ferragni ma i commenti contro di lei e la sua famiglia sono veri insulti

Non sono trascorse molte settimane dall’ultima consegna del tapiro d’oro ai Ferragnez ma questa volta Striscia la notizia punta su Chiara Ferragni. Le anticipazioni hanno mostrato la consegna del tapiro alla Ferrgani ma per conoscere tutto nel dettaglio bisognerà attendere la puntata di questa sera su Canale 5. Sembra ovvio il motivo della consegna, perché l’influencer dovrebbe essere la più attapirata del momento. Quel pomeriggio divertente con i figli al Museum of Dreamers di Milano è una macchia nera sul profilo sociali di Chiara. L’ultimo tapiro a Fedez era per “i figli sfruttati sui social”, per la richiesta fatta a Leone di sorridere per una foto. Anche il cantante due giorni fa era al museo con i figli e la moglie ma è Chiara Ferragni ad avere pubblicato le foto con Vittoria e Leone. Mentre i Ferragnez scattavano foto tanti bambini con le mamme e i papà, biglietto in mano, attendevano di entrare e sono dovuti tornare a casa perché il museo era occupato, era stato prenotato dai Ferragnez. Così si racconta ma forse solo stasera lei dirà qualcosina sull’argomento.

Chiara Ferragni al Museum of Dreamers per lavoro?

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez pubblicizzano con la loro presenza musei e luoghi. Forse, tutta la polemica non è per colpa loro? Intanto, continuano a beccarsi insulti ma Chiara Ferragni non li cancella e stasera avrà il suo tapiro d’oro.

Sarà davvero questo il motivo della consegna del tapiro di Striscia la notizia questa sera? Se sì, cosa dirà l’influencer a chi le ha scritto commenti come questo? “Io ho spiegato ai miei figli che dentro c’erano genitori maleducati e figli viziati. Quando le vostre esigenze danneggiano gli altri bambini, si è superato il limite. Vergognatevi, se ancora avete un briciolo di coscienza e di consapevolezza che esistono altri bambini oltre ai vostri”.

Ma anche: “Io mi sorprendo più di quelli che qua sotto nei commenti fanno passare quello che sta gentaglia privilegiata ha fatto come una cosa normale… alcuni che addirittura dicono “eh va beh ma li avranno fatti aspettare oppure rimborsare il biglietto , che male c’è?” Ricordate che la gente comune porta i propri figli per farli felici, pensate anche ai bimbi che si sono visti negare una piccola gioia . Senza contare che penso i genitori si siano presi permessi o ferie per portarceli … che schifo il mondo”.