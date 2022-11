Ascolti tv, cala Esterno Notte ma vince. Su La7 il talk più visto

Calano alla seconda puntata gli ascolti di Esterno notte: ecco i dati del 15 novembre 2022

Chi ha vinto la gara degli ascolti nella serata del 15 novembre 2022? Nella serata del martedì come sempre gara tra talk , e attesa per i dati della seconda puntata di Esterno Notte. La serie, dedicata alla vicenda di Aldo Moro, come era prevedibile, ha perso qualche punto di share. Ma è abbastanza chiaro che la Rai, dalla fiction, non si aspettasse un risultato diverso. Quello di Bellocchio è un racconto mai banale, cupo, che necessita anche di una grande attenzione per non perdere il filo della narrazione. Si parla di film impegnati, bhè questa seria lo è a suo modo. Non è un prodotto per tutti e anche gli ascolti portati a casa ieri, ne sono la dimostrazione. Con quasi il 16% di share, la seconda puntata di Esterno notte vince la serata, perdendo quasi 600 mila spettatori. Su Canale 5 invece fa bene il film Attraverso i miei occhi, in replica. Risale di pochissimo su Rai 2 Il collegio, mentre Le iene restano ancora sotto il 10% di share.

Gli ascolti del 15 novembre 2022: ecco i dati auditel

Esterno Notte cala ma vince la serata con una media di 2.776.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 il film Attraverso i miei Occhi ha raccolto davanti al video 2.187.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.291.000 spettatori (9.8%)

. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.044.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% . Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 955.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.254.000 spettatori con uno share del 7.4%. Nella sfida tra talk vince La7.

Su Rai2 Il Collegio 7 ha interessato 914.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Tv8 la prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? con Caterina Balivo, segna 268.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 459 .000 spettatori con il 2.5%. Male la Balivo, bene invece la comicità del Nove con una puntata eccezionalmente al martedì sera.