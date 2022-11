Selvaggia Lucarelli su Montesano: “Stai a vedere che uscirò io e rientra lui”

Selvaggia Lucarelli commenta a La vita in diretta il caso Montesano

Cresce sempre di più l’attesa in vista della puntata di Ballando con le stelle in onda il 19 novembre 2022 su Rai 1. Per tutta la settimana si è parlato del caso Enrico Montesano, soprattutto sui siti on line e sui giornali, perchè nei programmi Rai, l’argomento è stato censurato. Per permettere chiaramente a Milly Carlucci di avere modo e tempo per spiegare quanto accaduto. Nella puntata de La vita in diretta di ieri, complice anche la presenza di Selvaggia Lucarelli si è in qualche modo toccato l’argomento. Alberto Matano, lunedì, aveva aperto la nuova settimana de La vita in diretta ( come ha fatto anche Serena Bortone, limitandosi a leggere il comunicato stampa della Rai, con la decisione presa e la squalifica, senza nessun commento). E infatti anche ieri sera ha spiegato: “Non parliamo del caso di Enrico Montesano perché ne parleranno sabato a Ballando. Anche perché non spetta a noi commentare quello che è accaduto“.

Selvaggia Lucarelli su Montesano: se torna lui vado via io

Il manager di Enrico Montesano, aveva spiegato in una intervista a Fanpage ( prima che venissero però fuori le nuove indiscrezioni sull’istruttoria e il saluto romano) che l’attore, sarebbe stato anche disposto a rientrare in gioco, visto il grande impegno che stava mettendo in questa avventura nel programma di Rai 1.

La Lucarelli quindi ieri si è limitata a commentare: “Sta a vedere che uscirò io rientra lui. Ho questa sensazione. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola. “ Approfittando poi anche della presenza di Salvo Sottile, che otto anni fa aveva partecipato a Ballando con le stelle, la Lucarelli ha commentato quello che è il suo ruolo: “ Le mie critiche ai concorrenti? Io do dei giudizi onesti! Se loro continuano sull’onda della mielosità estrema e spinta io mi adeguerò. I primi tre, Ivan, Canino e Carolyn dicono sempre le stesse cose. Per loro sono tutti belli, bravi, stupendi. Poi arrivo io e mi ingessano nel ruolo di str**za. Se io ho dato degli zero è perché secondo me i concorrenti in questione li meritavano, anche se sono personaggi come Mughini o la Zanicchi“.

E adesso non ci resta che preparare i popcorn per la puntata di Ballando con le stelle in onda domani sera.