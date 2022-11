Il Mondiale non ferma Verissimo: Silvia Toffanin in onda anche oggi, gli ospiti

Verissimo va in onda anche oggi nonostante i Mondiali: ecco tutti gli ospiti del 20 novembre 2022

Cambia la programmazione di Rai 1, cambia la programmazione del pre serale di Canale 5 ma non quella del pomeriggio. Amici e Verissimo andranno in onda regolarmente anche oggi, 20 novembre 2022, nella giornata che dà il via alle danze dei mondiali di calcio in Qatar. Ci sarà solo un piccolo cambiamento per quello che riguarda il talent di Maria de Filippi. Amici 22 infatti cederà la linea a Verissimo alle 16 e non alle 16,30 come avviene di solito. Silvia Toffanin farà quindi compagnia al pubblico con una puntata più lunga di Verissimo nella giornata di oggi. Scopriamo quindi insieme chi sono tutti gli ospiti che parteciperanno alla puntata di Verissimo del 20 novembre, ecco le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 20 novembre 2022

Nel 2014, suor Cristina è diventata famosissima in Italia e nel mondo dopo aver vinto il programma canoro “The Voice”: in esclusiva, a “Verissimo”, racconterà la sua nuova vita. L’abbiamo vista anche sulla pista di Ballando con le stelle, in musical, in show. E adesso, che cosa fa suor Cristina? Lo scopriremo nel salotto di Verissimo…

E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: Lorella Cuccarini coach di canto ad “Amici” che si racconterà in una lunga intervista. E direttamente dal Grande Fratello VIP torna a Verissimo Orietta Berti. A proposito di reality ed ex vipponi, nello studio di Canale 5 ci sarà anche Elisabetta Gregoraci.

Inoltre, una grande sorpresa vedrà protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin. Ma non ci sono molte anticipazioni in merito a quello che accadrà!

E per concludere la puntata in bellezza, nello studio di Verissimo oggi vedremo anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi. Il bel modello, pochi giorni fa infatti, ha fatto la sua proposta di matrimonio alla sorella di Belen. Sveleranno qualcosa in più su data e location?