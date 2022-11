Boom di ascolti nel pomeriggio di Rai 2 grazie ai Mondiali di calcio: i numeri

Rai 2 vola nel pomeriggio con gli ascolti delle partite dei mondiali: ecco i dati del 21 novembre 2022

Prima giornata ricca di partite, seconda giornata dedicata ai mondiali di calcio in Qatar quella del 21 novembre 2022. E la Rai si prepara a raccontare tutti i match del torneo. Cambia la programmazione di rai 1 ma soprattutto quella di rai 2 che fa spazio, nel pomeriggio, alle partite. Sospesi quindi Ore 14 e BellaMa’, in base alla programmazione delle gare ma gli ascolti della rete, volano. E’ proprio Rai 2 ad approfittare dell’interesse dei tifosi per i mondiali. Nella giornata di ieri infatti, le due partite in onda nel pomeriggio hanno fatto volare la rete.

Su Rai 2 il match Inghilterra – Iran, Mondiali Qatar 2022, ha registrato un netto di 1.859.000 telespettatori, share 17,52%; a seguire il match Senegal – Paesi Bassi un netto di 2.546.000, 19,83%. Numeri interessanti per la rete che però, come si può vedere anche dai dati auditel relativi agli ascolti canali, non hanno intaccano di molto gli ascolti delle altre reti e degli altri programmi.

C’è stato quindi grande interesse da parte dei tifosi per le due partite dei mondiali ma il pubblico che si sintonizza ogni giorni sulle altre reti, si è mostrato comunque fedele.

Gli ascolti del 21 novembre 2022: ecco i dati del pomeriggio

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) registra nella presentazione 1.677.000, 12,77%, e nel programma 1.691.000, 14,66%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.824.000, 18,55% e a seguire La vita in diretta Short 2.230.000, 18,49% . Ricordiamo che La vita in diretta ha salutato il pubblico intorno alle 18,10.

Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 773.000, 7,86%, Geo 1.293.000, 10,01%.



Nessun terremoto per Mediaset. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2576.000 telespettatori, share 19,93%, Terra Amara 2433.000, 18,62% mentre Uomini e donne 2733.000, 23,90% e nel Finale 2266.000, 21,99%, Amici di Maria De Filippi 2.022.000, 20,70%, GF Vip 1816.000, 18,50%, Un altro domani 1442.000, 13,87%, Pomeriggio Cinque 1802.000, 14,11% e nel segmento I Saluti 1999.000, 13,68%.

Tengono botta le altre reti. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 403.000 telespettatori, 3,05%, mentre The Mentalist 299.000, 2,51%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 744.000 telespettatori, 5,97% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 360.000, 3,51% e il film Angelica un netto di 393.000, 3,29%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 274.000 telespettatori, share 2,11%, nel programma 319.000, 2,92%, e Tagadà Focus 210.000, 2,13%. Storie di un regno 128.000, 1,18% e 139.000, 1,03%.