Ore 14 cede lo spazio ai Mondiali di Calcio: il calendario della settimana

Ore 14 va in pausa per fare spazio ai mondiali: il calendario della prima settiana

Saranno dieci giorni molto particolari quelli che aspettano il pubblico che ama seguire ogni giorno i suoi programmi preferiti. Rai 1 e Rai 2 cambiano la programmazione per fare spazio ai mondiali 2022, come avrete visto già domenica e lunedì. E alcuni dei programmi più seguiti vengono spostati, altri accorciati, altri cancellati, solo per ora sia chiaro. Succede ad esempio anche a Ore 14. Il programma condotto da Milo Infante in onda dal lunedì al venerdì alle 14, per fare spazio proprio alle gare dei mondiali in Qatar che si giocano, ora italiana alle 2 del pomeriggio, non va in onda. Salta la puntata del 21 novembre, saltano anche quelle dei giorni successivi. Vediamo quindi il calendario per capire quando e come andrà in onda e quando non andrà in onda Ore 14 su Rai 2.

Ore 14 si ferma per fare spazio ai mondiali: il nuovo calendario

Il 22 novembre 2022 appuntamento alle 14 con il calcio. Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo D – Danimarca-Tunisia

Il 23 novembre 2022 appuntamento alle 14 con i mondiali. Salta ancora Ore 14. Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo E – Germania-Giappone

Il 24 novembre 2022 appuntamento con il calcio alle 14 salta ancora il programma di Milo Infante. Su Rai 2 va in onda Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo H – Uruguay-Corea del Sud

Il 25 novembre ancora spazio al calcio su Rai 2 alle 14. Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo A – Qatar-Senegal

Anche il sabato alle 14 si gioca su Rai 2

Mondiali di calcio Qatar 2022: Gruppo C – Polonia-Arabia Saudita

Non solo Ore 14. Questa settimana salta anche il programma di Diaco, BellaMa. La programmazione di Rai 2 è quasi interamente dedicata al calcio e poi sarà dedicata anche al tennis. Insomma una rete per lo sport, un po’ a discapito del pubblico che ama i programmi del day time. Un po’ di pazienza, dopo le gare delle 14 si tornerà più o meno alla normalità. Ma per rivedere Milo Infante bisognerà attendere ancora: anche lunedì prossimo infatti alle 14 ci sarà spazio per i mondiali.