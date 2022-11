Ida e Alessandro lasciano Uomini e Donne, Tina fa la sua previsione: “Ho i miei dubbi”

Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme ma Tina ha i suoi dubbi e fa anche una previsione

Finalmente nella puntata di Uomini e Donne di oggi, il pubblico di Canale 5 ha assistito a un momento annunciato da tanto tempo: Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare lo studio. Chi segue Ida e Alessandro sui social sa bene che nelle ultime settimane, i due hanno passato molto tempo insieme, tra Brescia e Salerno. Ida raggiante ha postato diverse storie sui social. E oggi finalmente, abbiamo visto la puntata registrata qualche settimana fa. Una puntata di Uomini e Donne durante la quale Ida e Alessandro hanno spiegato che nonostante le paure, la distanza, alla fine hanno deciso di provarci. Tina Cipollari si è detta parecchio scettica di fronte alla decisione di Ida e di Alessandro di provarci ancora una volta, soprattutto perchè avevano già provato a conoscersi ma non era andata bene. La Cipollari ha detto che non vuole fare previsioni ma si sente di dire che questa storia, avrà vita breve, non più di 20 giorni…Addirittura secondo la Cipollari, Ida e Alessandro hanno preso una decisione affrettata…Ma meno male , verrebbe da dire, che i due hanno finalmente lasciato lo studio per passare del tempo vero, nella vita vera…

La previsione di Tina Cipollari su Ida e Alessandro

La Cipollari ha commentato: “Io sono un’ottimista per natura, però credo che tra un mese siete di nuovo qua. Gianni ma posso essere una sensitiva? Posso capire come vanno le cose? Io non dubbi su di te, Ida. Sono certa che ci hai ragionato e non hai preso questa scelta dall’oggi al domani.”

E ancora: “ Ma ho dubbi su di te Alessandro, credo che questa storia poi implica troppe responsabilità e non so se tu sei pronto. Anche il fatto che lui ha un lavoro a Salerno e invece lei ha un’attività a Brescia. Quando vivi un rapporto tanti problemi possono sorgere, siccome già ci sono stati. Loro si erano già frequentati e non aveva funzionato, ho dei dubbi”. E i dubbi di Tina sono più che leciti, vedremo che cosa succederà.