Shock a Uomini e Donne: Pinuccia litiga con Tina e “sviene”

Si accende una lite infuocata tra Pinuccia e Tina Cipollari a Uomini e Donne: anticipazioni shock da Canale 5

Non mancano anche questa settimana le anticipazioni che arrivano dal mondo di Uomini e Donne e che rivelano quello che sta succedendo tra i protagonisti di trono classico e trovo over. Oggi vogliamo concentrarci sulle dame e i cavalieri e in particolare, su una dama che anche in questa stagione del programma di Canale 5, è assoluta protagonista. Parliamo come avrete capito dal titolo, di Pinuccia. La dama di Vigevano non ha ancora trovato l’amore e continua a sperare che Alessandro voglia passare del tempo con lei. Non ha però ancora compreso che il simpatico salentino, da lei vuole solo una amicizia e nulla di più. Ed è quindi facile pensare che nella puntata di Uomini e Donne registrata in questa settimana, il forte litigio tra Tina Cipollari e la dama di Vigevano, sia avvenuto proprio per questo tema: Pinuccia è ancora ossessionata da Alessandro? Questo lo scopriremo seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne ma intanto possiamo dirvi quello che è accaduto tra la Cipollari e Pinuccia che per l’ennesima volta, hanno litigato.

Show di Pinuccia a Uomini e Donne e le anticipazioni si fanno shock

Pare che nelle prossime puntate, vedremo una furiosa lite tra Tina e Pinuccia, come non succedeva da tempo. La dama di Vigevano, sarebbe persino svenuta ! O meglio, secondo molti, che erano presenti, la Pinuccia ha fatto finta di cadere o forse si è sdraiata come ama fare Alfonso Signorini… La vedremo quindi a terra, nel centro dello studio di Uomini e Donne. Non è successo assolutamente nulla di grave ma per assistere a questo show vero e proprio, non dobbiamo che attendere le prossime scoppiettanti puntate di Uomini e Donne…